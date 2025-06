Qualificazioni Mondiali 2026, la classifica del girone dell’Italia. Serve un favore dall’Estonia

L’Italia questa sera proseguirà a Reggio Emilia, contro la Moldavia, il proprio cammino nelle qualificazioni ai Mondiali 2026 di calcio: gli azzurri, dopo la sconfitta patita contro la Norvegia all’esordio nel Girone I, che comprende anche Israele ed Estonia, si trova già spalle al muro.

L’Italia ha già osservato i due turni di riposo previsti, ma si trova a -9 dalla Norvegia, ancora a punteggio pieno: occorrerà vincere il raggruppamento per volare direttamente ai Mondiali. La squadra seconda classificata, invece, dovrà disputare gli spareggi (semifinale e finale) per l’accesso alla rassegna iridata.

Questa sera, oltre ad Italia-Moldavia, si giocherà anche Estonia-Norvegia, mentre sarà Israele ad osservare un turno di riposo. La Norvegia, a parità di match giocati, comanda con 3 punti su Israele e 6 sull’Estonia, mentre sono ferme al palo Italia e Moldavia: gli azzurri devono sperare in un risultato utile degli estoni questa sera.

CLASSIFICA GRUPPO I

1 Norvegia 9 punti in 3 partite

3 Israele 6 punti in 3 partite

2 Estonia 3 punti in 3 partite

4 Italia 0 punti in 1 partita

5 Moldavia 0 punti in 2 partite