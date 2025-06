Qualificazioni Mondiali 2026: la classifica del girone dell’Italia. Azzurri a -6 dalla Norvegia

L’Italia questa sera inizierà in Norvegia, ad Oslo, il proprio cammino nelle qualificazioni ai Mondiali 2026 di calcio: gli azzurri, dopo la sconfitta patita contro la Germania nei quarti di finale di Nations League, sono stati inseriti nel Girone I con Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia.

Dato che si tratta di un raggruppamento con 5 squadre, saranno necessarie 10 giornate per completarlo, ovvero 5 finestre internazionali: la prima di queste, nella quale sono andate in scena i primi due turni, si è disputata proprio in concomitanza dei quarti di finale di Nations League.

Per questo motivo, l’Italia ha osservato i due turni di riposo previsti proprio in occasione del doppio confronto con la Germania, ed ora disputerà tutti gli otto match in calendario nelle rimanenti quattro finestre internazionali: occorrerà vincere il raggruppamento per volare direttamente ai Mondiali.

La squadra seconda classificata, invece, dovrà disputare gli spareggi (semifinale e finale) per l’accesso alla rassegna iridata: nelle due giornate giocate a marzo, la Norvegia di Haaland dapprima è passata in Moldavia per 0-5, poi ha sconfitto Israele (in campo neutro) per 2-4, ed è così in testa con 6 punti.

Israele, invece, aveva esordito piegando (sempre in campo neutro) per 2-1 l’Estonia, che si è rifatta nella seconda giornata passando in Moldavia per 2-3. Questa sera, oltre a Norvegia-Italia, si giocherà anche Estonia-Israele, mentre sarà la Moldavia ad osservare un turno di riposo.

CLASSIFICA GRUPPO I

1 Norvegia 6 punti in 2 partite

2 Estonia 3 punti in 2 partite

3 Israele 3 punti in 2 partite

4 Italia 0 punti in 0 partite

5 Moldavia 0 punti in 2 partite