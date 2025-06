Quali sono le teste di serie a Wimbledon 2025? Cinque italiani tra i big: data e orario del sorteggio

Il quadro delle teste di serie per Wimbledon 2025, il terzo Slam della stagione tennistica che andrà in scena sull’erba londinese a partire da lunedì 30 giugno, è ormai definito in attesa che si completino le qualificazioni e vada in scena il sorteggio (venerdì 27 giugno, ore 11.00). I migliori 32 giocatori del ranking ATP, iscritti al torneo, non si potranno affrontare tra loro nei primi due turni e avranno sulla carta un cammino teoricamente meno irto di insidie nelle battute iniziali del prestigioso evento.

Tra i migliori figurano anche quatto italiani: Jannik Sinner (numero 1), Lorenzo Musetti (7), Flavio Cobolli (22mo) e Matteo Berrettini (32mo). Lo spagnolo Carlos Alcaraz sarà testa di serie numero 2 e si presenterà all’appuntamento per provare a difendere il titolo, il tedesco Alexander Zverev sarà il numero 3 davanti al britannico Jack Draper. Quinto slot per lo statunitense Taylor Fritz, che precede il serbo Novak Djokovic. Il russo Daniil Medvedev sarà numero 9 dietro al danese Holger Rune.

Sul fronte femminile riflettori puntati su Jasmine Paolini, che sarà testa di serie numero 4 del seeding alle spalle della bielorussa Aryna Sabalenka e delle statunitensi Coco Gauff e Jessica Pegula. La toscana giocherà la semifinale del torneo ATP 500 di Bad Homburg, ma il risultato di questa settimana non inciderà sulle teste di serie dello Slam che scatterà a breve in uno dei grandi templi dello sport mondiale. Di seguito le teste di serie di Wimbledon 2025.

CALENDARIO SORTEGGIO WIMBLEDON 2025

Venerdì 27 giugno

Ore 11.00 Sorteggio tabellone Wimbledon 2025

TESTE DI SERIE WIMBLEDON MASCHILE 2025

1. Jannik Sinner (Italia)

2. Carlos Alcaraz (Spagna)

3. Alexander Zverev (Germania)

4. Jack Draper (Gran Bretagna)

5. Taylor Fritz (USA)

6. Novak Djokovic (Serbia)

7. Lorenzo Musetti (Italia)

8. Holger Rune (Danimarca)

9. Daniil Medvedev (Russia)

10. Ben Shelton (USA)

11. Alex de Minaur (Australia)

12. Frances Tiafoe (USA)

13. Tommy Paul (USA)

14. Andrey Rublev (Russia)

15. Jakub Mensik (Cechia)

16. Francisco Cerundolo (Argentina)

17. Karen Khachanov (Russia)

18. Ugo Humbert (Francia)

19. Grigor Dimitrov (Bulgaria)

20. Alexei Popyrin (Australia)

21. Tomas Machac (Cechia),

22. Flavio Cobolli (Italia)

23. Jiri Lehecka (Cechia)

24. Stefanos Tsitsipas (Grecia)

25. Felix Auger-Aliassime (Canada)

26. Alejandro Davidovich Fokina (Spagna)

27. Denis Shapovalov (Canada)

28. Alexander Bublik (Kazakhstan)

29. Brandon Nakashima (USA)

30. Alex Michelsen (USA)

31. Tallon Griekspoor (Paesi Bassi)

32. Matteo Berrettini (Italia)

TESTE DI SERIE WIMBLEDON FEMMINILE 2025

1. Aryna Sabalenka (Bielorussia)

2. Coco Gauff (USA)

3. Jessica Pegula (USA)

4. Jasmine Paolini (Italia)

5. Quinwen Zheng (Cina)

6. Madison Keys (USA)

7. Mirra Andreeva (Russia)

8. Iga Swiatek (Polonia)

9. Paula Badosa (Spagna)

10. Emma Navarro (USA)

11. Elena Rybakina (Kazakhstan)

12. Diana Shnaider (Russia)

13. Amana Anisimova (USA)

14. Elina Svitolina (Ucraina)

15. Karolina Muchova (Cechia)

16. Daria Kasatkina (Australia)

17. Barbora Krejcikova (Cechia)

18. Ekaterina Alexandrova (Russia)

19. Liudmila Samsonova (Russia)

20. Jelena Ostapenko (Lettonia)

21. Beatriz Haddad Maia (Brasile)

22. Donna Vekic (Croazia)

23. Clara Tauson (Danimarca)

24. Elise Mertens (Belgio)

25. Magdalena Frech (Polonia)

26. Marta Kostyuk (Ucraina)

27. Magda Linette (Polonia)

28. Sofia Kenin (USA)

29. Leylah Fernandez (Canada)

30. Linda Noskova (Cechia)

31. Ashlyn Krueger (USA)

32. McCartney Kessler (USA)