Quali italiani giocano i tornei primi di Wimbledon? Gli impegni della settimana 23-29 giugno: Sinner riposa

Wimbledon incomincerà lunedì 30 giugno e ci terrà compagnia per un paio di settimane: il terzo Slam della stagione rappresenterà l’apice della breve finestra su erba in questa annata agonistica, si giocherà in uno dei grandi templi del tennis internazionale e si preannuncia grande spettacolo. Prima di volare a Londra, però, si disputeranno un paio di tornei: nella settimana dal 23 al 28 giugno si giocheranno l’ATP 250 di Maiorca e l’ATP 250 di Eastbourne. Si scenderà in campo tra Spagna e Gran Bretagna, ma quali saranno gli italiani coinvolti?

Jannik Sinner riposerà dopo la sconfitta rimediata al secondo turno dell’ATP 500 di Halle contro il kazako Alexander Bublik. Il numero 1 del mondo si fermerà al pari di Lorenzo Musetti (n. 7), che non ha ancora giocato sull’erba dopo il problema fisico accusato nella semifinale del Roland Garros contro Carlos Alcaraz. Scenderà invece in campo Flavio Cobolli, numero 24 del ranking ATP atteso a Eastbourne insieme a Matteo Arnaldi (n. 44), Lorenzo Sonego (n. 48), Luciano Darderi (n. 56).

Matteo Berrettini, numero 34 e ancora in corsa per essere testa di serie a Wimbledon, è fermo da un mese e mezzo dopo il ritiro agli Internazionali d’Italia e si spera che si faccia trovare pronto per il prossimo Slam. Qualificazioni di Eastbourne per Mattia Bellucci (n. 74) e Luca Nardi (n. 94), mentre Fabio Fognini beneficerà di una wild card a Maiorca. Nelle qualificazioni di Wimbledon vedremo invece all’opera Francesco Passaro, Matteo Gigante, Andrea Pellegrino, Federico Arnaboldi, Francesco Maestrelli.