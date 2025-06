Puppo spiega: “C’è un fondamentale di Sinner che è migliorato tanto e che mi impressiona”

Dario Puppo si è soffermato sulle dichiarazioni rilasciate da Darren Cahill al podcast di Andy Roddick: “Cahill ha detto che non è sicuro che non sarà più del team di Sinner il prossimo anno, ha detto che la stagione è ancora lunga. Sinner ha detto negli spogliatoi dopo gli Australian Open che non avrebbe dovuto dire quella cosa di Cahill. Dopo il doppio con Sonego ha detto che aveva bisogno di fare un’altra mezzora di allenamento, hanno fatto dritto e rovescio scivolando sull’erba. Cahill ha detto che i ragazzi di adesso a 23-24 anni hanno una fisicità che in passato si aveva a 27-28 anni“.

Il telecronista di Eurosport ha poi proseguito sul numero 1 del mondo e si è proiettato anche sul buon momento di Flavio Cobolli: “Mi impressiona la seconda di servizio di Sinner, al Roland Garros si è visto che quel colpo è migliorato, e non di poco, dopo la pausa. Le percentuali sono importanti sull’erba e in ottica Wimbledon, ma non ha rilevanza parlare della percentuale della finale del Roland Garros”.

Non è mancato uno spunto su Flavio Cobolli: “Cobolli ha giocato una grandissima partita, è rimasto sempre attaccato alla partita, tra i giocatori italiani dimostra di essere molto adattabile a tutte le superfici. Non esagera nel sottolineare ogni volta il punto che fa, per quanto mi riguarda è un atteggiamento giusto e ieri è stato bravo. Fonseca deve migliorare come sperienza e il livello di gioco era alto“.

Un passaggio anche sulla novità del doppio misto agli US Open con la presenza di coppie selezionate e di Jannik Sinner: “Quando avevano detto che avrebbe cambiato il doppio misto agli US Open si penava che crollasse nelle considerazioni e invece dopo l’annuncio delle coppie sembra interessante“.

GUARDA LA PUNTATA COMPLETA DI TENNIS MANIA