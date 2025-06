Puppo: “Sinner gioca poco e si allena tanto in questi giorni. Rune favorito su Musetti, ma non di tanto”

Siamo arrivati al giro di boa del Roland Garros 2025 e gli spunti di interesse non mancano. Proprio per questo motivo la puntata odierna di TennisMania – Speciale Roland Garros, in onda sul canale YouTube di OA Sport, ha toccato moltissimi argomenti. Tra quello che si è visto e quello che dovremo ancora vedere.

Il commento ha preso il via, ovviamente, dalla secca vittoria di Jannik Sinner contro Jiri Lehecka. Il pensiero di Dario Puppo: “Una vittoria schiacciante. 11 game di fila per iniziare. Un 6-0 6-1 6-2 che non ha lasciato scampo al ceco. Ora per Jannik arriverà il match contro Andrey Rublev. Un ostacolo che, a mio parere, non sembra così insormontabile. I precedenti sono quasi tutti per l’altoatesino, anche se proprio a Parigi si era ritirato contro il russo. Dopodiché inizieremo a pensare al match che, sulla carta, dovrebbe essere contro Jack Draper. Per quello che stiamo vedendo, al netto del raffreddore che lo sta condizionando, Jannik ha superato il ko di Roma e sta crescendo. Sta poco in campo e ha modo di spingere nei giorni off dedicati all’allenamento”.

Nei match di ieri abbiamo assistito a pochissime battaglie: “Risultati davvero scontati. Oltre a Sinner che ha proposto un Lehecka impotente, è arrivato anche il ko di Flavio Cobolli contro Alexander Zverev in 6-2 7-6 6-1. Temevo che il nostro portacolori non avesse ancora lo spessore per fare partita in effetti. Mi ha sorpreso il ko di Joao Fonseca contro Draper. Il brasiliano non era al massimo, evidentemente, non ha servito bene e ha anche chiamato il medical time out. Deve ancora strutturarsi”.

Nella giornata odierna, invece, ci attendono incontri davvero interessanti: “C’è chi sostiene che il torneo inizia proprio oggi. Vedremo. A parte la sfida tra Carlos Alcaraz e Ben Shelton, che vedo con un pronostico chiuso, tutte le altre saranno apertissime. Daniel Altmaier contro Frances Tiafoe, per esempio, si giocheranno la grande chance di arrivare ai quarti del Roland Garros. Anche Alexei Popyrin e Tommy Paul partono alla pari. Poi vedremo il “nostro” match”.

Stiamo parlando, ovviamente, della super-sfida nella sessione serale tra Lorenzo Musetti e Holger Rune: “Sarà la partita di oggi. Si giocherà in notturna, per cui forse vedremo condizioni che favoriranno il danese. Lo vedo favorito, ma non in maniera clamorosa. Diciamo che ha troppe armi per mettere in difficoltà il toscano e stanare i suoi difetti. Però, come sappiamo, Rune riesce a farlo solo in selezionati momenti. Sa servire bene, giocare le palle corte, ma serve anche altro. Riassumendo. Se si chiude al quarto vince Musetti, se si va al quinto dico Rune”.