Puppo: “Sinner fa paura, aggiunge sempre piccoli dettagli. Con Alcaraz sarebbe una finale alla pari”

Giornata dedicata ai quarti di finale al Roland Garros 2025. Sono addirittura due gli azzurri nel torneo maschile che si andranno a giocare l’accesso al penultimo atto: Lorenzo Musetti e Jannik Sinner. Andiamo a sentire il commento di Dario Puppo nel corso della rubrica Tennis Mania.

Le parole del giornalista di Eurosport: “Le ultime due giornate del Roland Garros hanno offerto veramente tantissimo tennis ed emozione, grazie a storie come quelle di Bublik e Boisson. Il torneo al femminile sta avendo un interesse maggiore, si sono viste cose notevolissime”.

Sinner ora sfiderà la sorpresa kazaka: “Bublik nell’intervista post partita non ha detto voglio vincere il torneo ha detto ‘c’è ancora una partita’ e questa cosa lo rende molto pericoloso. Rublev è l’ultimo avversario che non fosse Alcaraz ad aver battuto Sinner. Con Bublik Sinner trova un avversario che non dipende solo da lui”.

Ancora sull’azzurro: “Sta passando un pochino il discorso su Sinner che vincendo così annoia. Io voglio dire questa cosa: non ogni campione in ogni sport deve essere considerato nella stessa maniera. Lui riesce ad applicare quello che ha ben in testa di fare contro i suoi avversari, quel tipo di gioco non ha un contrasto diverso, ad esempio contro Rublev”.

Su Draper: “È stato mandato ai matti da Bublik, un giocatore del genere ti toglie tutti i riferimenti che tu hai. Mentalmente ha creato un gran fastidio al britannico”.

Parlando di Bublik: “Credo che da questa esperienza potrebbe davvero, magari a Wimbledon, fare qualcosa di più. Qui diventa più difficile, ora ha Sinner, poi Djokovic-Zverev e poi Alcaraz, diventa matematicamente impossibile. Se inizia a giocare in un modo diverso e a guardare in un modo diverso diventa fattibile”.

Su Zverev-Djokovic: “Sarà una lotta. Sono due giocatori che dei test non ne hanno troppo bisogno. Non so dire chi possa vincere tra i due”.

Andando a guardare la prossima sfida di Alcaraz, con Tommy Paul: “Può fare il colpo l’americano, perché ha il cambio di ritmo. È uno dei most improved, veramente migliorato sulla terra. L’ha dimostrato con Sinner a Roma. Può essere una partita lottata, ma dipende anche da come scende in campo Alcaraz, che dice di non amare troppo il fatto di giocare di sera”.

Attenzione anche all’altro americano: “Anche Musetti avrà delle complicazioni perché Tiafoe ha cambiato atteggiamento. Pensa meno al pubblico, è più concreto. Molto pericoloso, però, secondo me, Musetti se riesce a stare nei tempi di gioco dell’avversario diventa difficile sulla terra con lui”.

Parlando di un possibile scontro con Sinner: “Diventerebbe difficile giocare per Musetti con Jannik, sia perché non lo incontra da un po’, ma soprattutto perché l’altoatesino è cresciuto tantissimo. Musetti ha anche troppo rispetto di Sinner e in parte timore reverenziale”.

Potenzialmente una sfida tra Sinner ed Alcaraz: “Adesso, dopo averlo incontrato a Roma, secondo me in una possibile sfida in finale l’azzurro se la giocherebbe alla pari”.

Lo stato attuale di Sinner: “È totalmente concentrato sul tennis, fa paura. Continua ad aggiungere dei piccoli dettagli sul gioco. Lui nel giorno di riposo continua a provare a migliorare ancora, in allenamento”.

Ipotizzando la sfida con Bublik: “Il kazako probabilmente al servizio proverà il kick, provando di arrivare a rete al più presto. Ieri ha avuto una percentuale altissima a rete. Non sarà assolutamente semplice, userà anche la palla corta, magari sul primo colpo uscendo dal servizio. Preparerà un piano differente rispetto a quello usato con Draper. Magari userà anche il servizio da sotto se Sinner risponderà tanto lontano, ma non per mancanza di rispetto”.