Puppo riflette: “Sinner ha migliorato la risposta rispetto a Roma. Per Djokovic può essere un problema”

Siamo alle semifinali del singolare maschile del Roland Garros. I quattro giocatori qualificati per i penultimi atti a Parigi sono Jannik Sinner, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz e Lorenzo Musetti. Per la prima volta dal 1960, il Bel Paese può contare su due rappresentati a questo punto del prestigioso torneo sulla terra rossa francese. Di questo e di altro si è parlato nell’ultima puntata di TennisMania, andata in onda sul canale Youtube di OA Sport e condotta da Dario Puppo.

Il giornalista/telecronista di Eurosport ha esordito così: “I nostri ragazzi sfideranno i due boss Alcaraz e Djokovic. Io ho avuto proprio l’impressione che ci fosse un po’ di differenza nel gioco, nell’intensità e nella velocità. Sembra un po’ diverso il gioco di Zverev e Djokovic rispetto a quello di Sinner e Alcaraz. Quando giocano Jannik, Carlos e Draper non ci sono mai colpi interlocutori. Questo non vuol dire che Nole non riesca a trovare qualcosa per mettere in difficoltà Sinner. Nel set finale ho visto Zverev che nell’ultimo game, forse libero di testa, ha annullato tanti match-point in un certo modo. Ma quel piglio non c’è stato nel corso della partita“.

Una notazione statistica interessante c’è sta poi da parte di Puppo: “Dal 2023, se guardiamo i precedenti, c’è un 4-1 che Sinner dà a Djokovic, il serbo lo dà ad Alcaraz e lo spagnolo lo dà a Sinner. Ci vorrebbe il Djokovic dell’oro olimpico. Allora un Nole così potrebbe dare fastidio a Jannik. Ma lì c’era un gran caldo e non penso sia vicino a quella versione. Nessuno ha ancora battuto nello stesso Slam Alcaraz e Sinner. Potrebbe anche inventarsi una partita incredibile, ma, se Jannik sta bene, non vedo come possa perdere“.

Nell’incrocio tra il n.1 del mondo e il serbo, Puppo ha anche evidenziato: “Djokovic, se non ha il tempo per fare le cose, c’è poco da fare. La qualità della risposta di Sinner è salita molto rispetto a Roma. Questo è un problema per il serbo, che non può pensare di entrare negli scambi lunghi, perché l’italiano ha un’altra pesantezza di palla. Ho letto una statistica. La resa che sta avendo Sinner in risposta da quando è diventato n.1 è superiore alla migliore avuta da Federer nel 2006…Djokovic deve giocare una enorme partita e scoprire qualcosa che possa dare fastidio a Sinner, ma non so se esista“.