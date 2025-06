Puppo razionale: “Non sono preoccupato per Sinner, qualche problemino fisico lo ha avuto”

Dario Puppo si è soffermato sulla sconfitta subita da Jannik Sinner al secondo turno del torneo ATP 500 di Halle per mano del kazako Alexander Bublik, capace di imporsi in rimonta sull’erba della località tedesca: “La sconfitta di Sinner è stata trattata in modo inadeguato dai media. Queste cose danno fastidio: è il modo di adesso, prendiamone atto. Quello che noto da diversi messaggi è che non sembra più il Sinner di prima. Intanto si gioca su una superficie diversa. Sull’erba davvero puoi giocarti anche tutto su un punto“.

Il telecronista di Eurosport ha comunque manifestato un certo ottimismo sulla condizione del numero 1 del mondo, che si è fermato nelle prime battute della kermesse in Germania dopo aver perso la finale del Roland Garros contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, capace di annullare tre match-point al nostro portacolori: “Non sono preoccupato. Secondo me è il fatto che è stato fermo tre mesi. Ci sono certi istinti, come quelli sul match point, che non puoi allenare“.

L’esperto di tennis ha poi proseguito nella propria analisi sul momento del fuoriclasse altoatesino: “Bublik col rovescio fa quello che vuole, forse Sinner ha sbagliato qualcosa tatticamente, ma io oltre a questo non mi sento di dire altro. Qualche problemino fisico Sinner lo ha avuto, ma questo non per sminuire la partita di Bublik“. Una battuta anche sull’eccellente momento di Carlos Alcaraz, che dopo il trionfo a Parigi si è spinto fino alle semifinali del Queen’s: “Stiamo vedendo il miglior Alcaraz di sempre. 16 vittorie di fila non le ha mai fatte“.

