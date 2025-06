Puppo convinto: “Alcaraz sta giocando a fare il Sinner. Da quando è uscita la serie su Netflix è impressionante”

Tempo di analisi nell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Dario Puppo, giornalista e telecronista di Eurosport, si è pronunciato circa i temi d’attualità del tennis. Indubbiamente, i risultati che sono arrivati nei tornei del Queen’s e di Halle hanno dato un’indicazione.

Puppo è partito dalla vittoria di Alexander Bublik in finale sull’erba tedesca, contro Daniil Medvedev. Un’affermazione quella del kazako reputata non casuale, ricordando tra l’altro il successo negli ottavi di finale contro Jannik Sinner (n.1 del mondo): “Lo aveva già dimostrato su una superficie meno favorevole (terra, ndr) di aver fatto un passo in avanti nel suo tennis (quarti di finale al Roland Garros, ndr). Quello che poi è arrivato sull’erba tedesca non è certo frutto del caso e, in vista di Wimbledon, è un tennista da tenere in considerazione“.

Puppo si è soffermato poi sullo sconfitto, ovvero il russo Medvedev: “Pensavo che avesse un po’ recuperato la sua velocità di palla al servizio. Tuttavia, io credo che il suo tennis non sia più così efficace. Deve trovare un modo di cambiare per ottenere dei risultati ed è da verificare se ne sia in grado. Non penso che a Wimbledon sia tra i papabili, andrà valutato sul cemento“.

Il telecronista di Eurosport ha poi parlato di Carlos Alcaraz, a segno nel Queen’s, portando a cinque i titoli in questa stagione (tre consecutivi), avendo vinto 26 delle ultime 27 partite disputate. Numeri pazzeschi quelli dell’iberico: “Qualcuno mi ha scritto giorni fa, dicendo che Alcaraz sia fortunato. Non penso che ci siano i presupposti per affermare una cosa del genere, visto che nel corso di una partita ci sono troppi episodi. In questo momento, lui sta giocando a fare Sinner e sta trovando una straordinaria continuità“.

E ancora: “Probabilmente anche l’uscita della serie su Netflix che lo riguarda può aver dato dei risvolti positivi. Nei fatti, da quel momento è stato impressionante per i risultati che è riuscito a ottenere. Noi poi non sappiamo esattamente come in Spagna lui debba gestire i continui confronti con Rafa Nadal, ma mi pare che anche da questo punto di vista lo stia facendo abbastanza bene“.

CLICCA QUI PER GUARDARE LA PUNTATA COMPLETA DI TENNIS MANIA