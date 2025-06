Puppo cauto: “Con Bublik non dipende solo da Sinner, un set può lasciarlo. Alcaraz dominante”

Ogni giorno sul canale YouTube di OA Sport si può trovare TennisMania, il programma condotto da Dario Puppo Massimiliano Ambesi e Guido Monaco, che analizza i fatti accaduti al Roland Garros. Uno Slam che parla molto italiano, visti i risultati di Lorenzo Musetti, già in semifinale contro Carlos Alcaraz, e Jannik Sinner, che vuole raggiungere il toscano e che oggi sarà impegnato contro Alexander Bubli nel suo match dei quarti di finale.

Puppo analizza quello che è accaduto nel match tra Lorenzo Musetti e Frances Tiafoe, con il toscano che ha colpito una giudice di linea con una pallina involontariamente: “La regola dice che la decisione, anche in casi simili, viene presa in base a quello che succede al malcapitato. Per fortuna di Musetti il calcetto che ha dato alla pallina ha preso il giudice di linea sul braccio o leggermente sul petto, ma lei non ha fatto una piega. Per questo motivo c’è stato solo il warning. È stata una stupidata di Musetti, che spero impari la lezione, anche se è un po’ duro su certe cose. Poi ovviamente si è scatenata la fanbase di Djokovic, con l’ignoranza che è arrivata a livelli altissimi. Anche Tiafoe in conferenza stampa ha poi detto che è stato comico come non sia stata presa la stessa decisione come con Djokovic. La regola è stupida ed aleatoria”.

Sulla prestazione di Tiafoe: “Credo sia incredibile come Tiafoe sia arrivato a questo punto del torneo senza aver perso mai un turno di servizio, perchè vedere quella lacuna è abbastanza evidente la cosa”.

Il telecronista di Eurosport si sofferma sui grandi risultati ottenuti dagli italiani in questi ultimi anni: “Fare questi grandi risultati, non nei due Slam sul cemento, in campo italiano non era quasi mai accaduto. Sinner, Musetti e Paolini stanno riscrivendo la storia. Il tennis italiano non è arrivato a fare questi risultati. Parlando solo di Musetti negli ultimi dodici mesi, analizzando solo terra ed erba ha fatto qualcosa di straordinario”.

Puppo impressionato da Carlos Alcaraz: “Alcaraz è stato dominante. Ha detto che manco stava guardando il punteggio. Lui ha una capacità istintiva e di reazione che è totalmente fuori dal comune”.

Uno sguardo anche al tabellone femminile: “Tra Swiatek e Svitolina non è stata una bella partita, anche per colpa del vento. Svitolina ha fatto cinque quarti di finale al Roland Garros e non è mai riuscita a fare il passettino. Swiatek ha fatto un passo indietro rispetto ai due set con Rybakina, ma ora vediamo se riuscirà a battere Sabalenka, perchè in caso di vittoria potrebbe davvero scrivere la storia”.

Sul match tra Djokovic e Zverev: “Preferirei vedere Djokovic contro Sinner, anche perchè ci sarebbe l’ultimo rimasto dei Big Three, che farebbe quasi da filo conduttore con gli altri semifinalisti e questa nuova epoca. Se c’è Zverev è un’altra cosa onestamente”.

Puppo fa anche un pronostico su Sinner-Bublik: “Bublik ha gli strumenti per fare la partita quasi fregandosene di Sinner. Non dipende solo da Jannik il match, perchè a tratti il kazako potrebbe anche inventarsi qualcosa. L’obiettivo di Sinner è evitare di andare per le lunghe, però anche vero che non mi immagino scambi lunghi. Potrebbe essere una partita indoor e a Jannik non direbbe nemmeno male. Io dico che comunque Sinner vince in quattro ed è possibile che ci sarà un tie-break”.