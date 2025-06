Prosegue la scalata di Elisabetta Cocciaretto nel ranking WTA: e se vincesse ancora a ‘s-Hertogenbosch…

Elisabetta Cocciaretto ha sconfitto l’olandese Suzan Lamens con un convincente 6-2, 7-6(4) e si è così qualificata alle semifinali del torneo WTA 250 di ‘s-Hertogenbosch. La tennista italiana ha infilato tre vittorie consecutive sull’erba olandese, dopo il successo al debutto sulla padrona di casa Arianne Hartono e quello degli ottavi contro la statunitense Bernarda Pera. Si tratta del miglior cammino degli ultimi quattro mesi per la nostra portacolori, che sta riemergendo da un momento difficile.

La 24enne si sta distinguendo nel primo torneo stagionale sul verde e ora attende la rumena Elena Gabriela Ruse. Il risultato odierno ha permesso a Elisabetta Cocciaretto di proseguire la risalita del ranking WTA, dove era scivolata un po’ troppo indietro visti i risultati sottotono degli ultimi mesi. La 24enne aveva incominciato la settimana da numero 123 del mondo, ma grazie ai tre successi consecutivi infilati nei Paesi Bassi ha virtualmente scalato 20 posizioni e si trova al 103mo posto della graduatoria internazionale con 695 punti.

Elisabetta Cocciaretto potrebbe proseguire la propria scalata se dovesse fare ulteriore strada nel torneo WTA 250 di ‘s-Hertogenbosch. In caso di approdo all’atto conclusivo volerebbe a quota 760 punti, utili per il rientro in top-100 e l’87ma piazza virtuale. Se dovesse alzare al cielo il trofeo allora si parlerebbe di 847 punti e dell’82mo posto virtuale.

RANKING WTA ELISABETTA COCCIARETTO

Ranking WTA al 9 giugno: 123mo posto con 598 punti.

Ranking WTA virtuale con la semifinale a ‘s-Hertogenbosch: 103mo posto con 695 punti.

Ranking WTA virtuale con l’eventuale finale a ‘s-Hertogenbosch: 87mo posto con 760 punti.

Ranking WTA virtuale con l’eventuale vittoria a ‘s-Hertogenbosch: 82mo posto con 847 punti.