Problemi fisici per Musetti contro Alcaraz: chiamato il fisioterapista

Problemi al semimembranoso ed al bicipite femorale della gamba sinistra costano il ritiro a Lorenzo Musetti nel corso del quarto set della semifinale del Roland Garros 2025 di tennis: in finale va lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 2 del seeding, con l’azzurro costretto ad alzare bandiera bianca con l’iberico in vantaggio di un set ed un break sul punteggio di 4-6 7-6 (3) 6-0 2-0 dopo due ore e 25 minuti di gioco.

Dopo due set tiratissimi e di alto livello, nella terza partita Musetti è calato visibilmente, mentre lo spagnolo ha elevato ulteriormente il proprio tennis. Sul 5-0, però, si è compreso il motivo dell’improvviso cambio di spartito del match, con l’azzurro che ha chiesto l’intervento del fisioterapista.

Al cambio di campo Musetti ha ricevuto breve massaggio alla coscia sinistra, ed il trattamento è terminato, tanto che non sono neppure scattati i 3′ previsti per l’intervento: al ritorno in campo Alcaraz poi ha chiuso sul 6-0 ed i due tennisti sono andati nuovamente a sedersi.

Nuovo ingresso del fisioterapista, nuovo breve massaggio alla coscia sinistra dell’italiano, ma ancora una volta niente medical timeout. L’inizio del quarto set ha visto subito Musetti finire sotto 0-2: l’azzurro, sotto di un set ed un break, ha preferito alzare bandiera bianca.