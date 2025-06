Problema fisico per Paola Egonu: portata a braccia da due tecnici, Italia col fiato sospeso

Preoccupazione in casa Italia per le condizioni fisiche di Paola Egonu, impegnata in Brasile con la Nazionale italiana di volley femminile per la Nations League di volley: in un video che circola su X la si vede scendere a fatica dall’autobus della squadra.

Nel brevissimo filmato si vede l’azzurra, sorretta da due componenti dello staff tecnico, scendere con gran cautela dal mezzo e compiere piccoli passi. L’impressione è che Egonu poggi comunque il peso del corpo su entrambi i piedi, quindi l’infortunio appare scongiurato.

La conferma arriva a stretto giro dalla FederVolley, che in una nota stampa addebita ad un repentino calo di pressione, dovuto alle condizioni ambientali estreme del campo d’allenamento, il malessere di Egonu, le cui condizioni saranno valutate dallo staff sanitario.

La FIPAV ha rilasciato un aggiornamento: “In merito al video fatto circolare sui social da alcuni utenti brasiliani riguardante Paola Egonu, si precisa quanto segue: Paola Egonu ha manifestato una sindrome ipotensiva dovuta a caldo ed alto livello di umidità sul campo di allenamento. Le sue condizioni verranno valutate dallo staff sanitario nelle prossime ore“.

IL VIDEO SU EGONU CHE CIRCOLA SU X