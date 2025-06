Petra Kvitova annuncia sui social il proprio ritiro: agli US Open la chiusura del cerchio

Con una lunga ed emozionante lettera pubblicata sui propri canali social, Petra Kvitova ha rivelato al mondo del tennis che il 2025 sarà la sua ultima stagione agonistica. Gli US Open saranno l’ultimo evento in cui vedremo impegnata la tennista ceca. Due volte campionessa a Wimbledon, Kvitova ha saputo esaltarsi su questa superficie, deliziando gli appassionati con le sue giocate mancine.

Sfortunatamente la sua carriera è stata molto condizionata dagli infortuni che le hanno impedito di avere la giusta continuità e un rendimento ancor più convincente nel corso del proprio percorso. A queste criticità, non va ovviamente dimenticata l’aggressione subita nel 2016 da un rapinatore, entrato nel suo appartamento spacciandosi per un tecnico riparatore, che le provocò un serio infortunio alla mano sinistra, quella dominante per il suo gioco.

Diventa mamma, la ceca è tornata nel circuito, ma le sue prestazioni non sono state più le stesse e così la sua carriera terminerà quindi con 31 tornei vinti, la posizione n.2 nel ranking WTA e la finale agli Australian Open 2019 come miglior risultato al di là dei Championships. Di seguito il messaggio della giocatrice:

POST SU INSTAGRAM DI PETRA KVITOVA

“Ho avuto il privilegio di raggiungere traguardi incredibili nei 19 anni da quando sono diventata una tennista professionista. Dalle mie due vittorie a Wimbledon, ai sei trofei della Billie Jean King Cup portati a casa per la Repubblica Ceca, al raggiungimento del numero 2 del mondo e molto altro ancora. Ho realizzato più di quanto avrei mai potuto immaginare e sono immensamente grata per tutto ciò che il tennis mi ha dato in tutti questi anni. Mi ha insegnato innumerevoli lezioni, non solo in campo o in palestra, ma anche nella vita. Non sarei la persona che sono oggi senza questo meraviglioso sport e tutto ciò che mi ha regalato, dentro e fuori dal campo.

Come accade in tutte le fasi della vita, arriva il momento di voltare pagina, e per me quel momento è arrivato ora. Per questo volevo condividere con voi che il 2025 sarà la mia ultima stagione nel circuito professionistico. Sono entusiasta e non vedo l’ora di assaporare ancora una volta la bellezza di giocare a Wimbledon, un torneo che custodisce i ricordi più preziosi della mia carriera. E anche se non so ancora esattamente quale sarà il mio programma sul cemento negli Stati Uniti, ho intenzione di concludere la mia carriera agonistica agli US Open, a New York.

Anche se una decisione del genere non è mai facile da prendere, per me è un momento felice! Lascio questo sport con il sorriso più grande sul volto, lo stesso sorriso che avete sempre visto sul mio viso, dentro e fuori dal campo, durante tutta la mia carriera. In tutti questi anni, sono immensamente grata per il supporto costante della mia famiglia, dei miei amici più cari, del mio team e di tutti gli incredibili tifosi che mi hanno sempre sostenuta in ogni parte del mondo. Non avrei potuto desiderare di più, il tennis mi ha dato tutto ciò che ho oggi, e continuerò per sempre a essere grata a questo meraviglioso sport che amo. Con affetto, Petra“.