Peter Burling, un piede in due scarpe? Non solo Luna Rossa: gareggerà ancora per New Zealand…

L’ingaggio di Peter Burling da parte di Luna Rossa è chiaramente la notizia del momento nell’universo della vela: l’ex timoniere di Team New Zealand, capace di conquistare la America’s Cup per ben tre volte consecutive, si è accasato presso il sodalizio italiano e contribuirà in maniera significativa in vista della prossima edizione della competizione sportiva più antica del mondo, in programma a Napoli nel 2027. Il fuoriclasse neozelandese aveva lasciato il Defender un paio di mesi fa, il gruppo guidato dal patron Patrizio Bertelli ha agito prontamente ed è riuscito ad acquisire le competenze e le capacità di uno dei più forti velisti della storia.

Il ruolo che Peter Burling ricoprirà in seno a Luna Rossa non è ancora stato svelato ufficialmente, ma nei fatti non potrà essere al timone visto che il protocollo redatto dai Kiwi impedisce che atleti stranieri salgano a bordo se hanno disputato l’ultima edizione con altre realtà. Il suo supporto sarà fondamentale in vista di costruzione dello scafo, considerando anche le sue grandi capacità tecniche per quanto concerne le imbarcazioni volanti, porterà una mentalità vincente, svelerà i trucchi dei neozelandesi, fornirà consigli e contribuirà agli allenamenti permettendo ai nuovi compagni di crescere sotto svariati aspetti.

Peter Burling ha però svelato che non si impegnerà soltanto con Luna Rossa nei prossimi due anni, ma che proseguirà anche un’altra avventura agonistica: “Questo prossimo capitolo mi permette di continuare a svolgere il mio ruolo di leader con Black Foils, il New Zealand SailGP Team e a sostenere l’importante lavoro di Live Ocean“. Il 34enne continuerà a regatare nel ricco circuito velico organizzato tra gli altri da Russell Coutts, difendendo i colori di Team New Zealand: per certi aspetti sarà un po’ come avere un piede in due scarpe, anche se il SailGP è completamente separato dalla Coppa America.

Peter Burling è terzo in classifica generale con 44 punti alle spalle dell’Australia di Tom Slingsby (45) e della Spagna di Diego Botin (46), appena davanti ai britannici di Emirates con Dylan Fletcher (41) e del Canada di Giles Scott (38). Red Bull Italia è soltanto nona, vanta 13 punti con al timone Ruggero Tita. Prossimo appuntamento il 19-20 luglio a Portsmouth (Gran Bretagna), poi il 16-17 agosto a Sassnitz (Germania), il 12-13 settembre a Saint-Tropez (Francia), il 20-21 settembre a Ginevra (Svizzera), il 4-5 ottobre a Cadice (Spagna) e il 29-30 novembre ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) e poi il prossimo anno ci sarà una nuova edizione.