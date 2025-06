PESISTICA – Giulia Imperio: forza, sogni e sorrisi verso le Olimpiadi

In questo nuovo episodio di FOCUS – PESISTICA, Alice Liverani, affiancata dalla voce esperta e appassionata di Claudio Cavosi – giornalista, commentatore di Eurosport e oggi parte della Federazione Italiana Pesistica – incontra Giulia Imperio, una delle stelle più brillanti del sollevamento pesi italiano. Con una carriera già piena di successi – dai titoli italiani giovanili alle medaglie europee, fino all’oro agli Europei Senior e ai Giochi del Mediterraneo 2022 – Giulia si racconta in un’intervista intensa, tecnica ma anche divertente, mostrando il lato più umano e determinato di un’atleta che sogna in grande: una medaglia olimpica Dallo strappo allo slancio, dalla preparazione mentale alle playlist in cuffia, passando per rituali scaramantici, momenti difficili e aneddoti divertenti in gara: una chiacchierata autentica, tra sudore, passione e sorrisi. Giulia rivela quanto conta la testa in pedana, il ruolo fondamentale dell’allenatore, ma anche cosa direbbe alla se stessa bambina che salì per la prima volta su una pedana regionale. Una storia fatta di forza vera – quella dei muscoli, ma soprattutto del cuore. Non perderti questa intervista esclusiva con una campionessa che ha ancora molto da sollevare… e da raccontare!