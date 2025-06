Perché Sinner può guadagnare punti su Alcaraz nel ranking ATP: la situazione in vista delle semifinali

Un’occasione per allungare in graduatoria. Jannik Sinner ha centrato uno dei suoi obiettivi nel Roland Garros 2025, ovvero replicare il raggiungimento della semifinale dell’anno scorso. Il pusterese si è imposto col punteggio di 6-1 7-5 6-0 contro il kazako Alexander Bublik, approdando al penultimo atto, in un percorso nel quale non ha disperso alcun set.

Pertanto, Sinner ha risposto allo spagnolo Carlos Alcaraz, qualificato anch’egli in semifinale e opposto all’altro azzurro Lorenzo Musetti. Nell’ambito della classifica mondiale, però, il classe 2001 del Bel Paese ha un vantaggio legato alle scadenze nella graduatoria. Come detto, Jannik ha replicato il medesimo riscontro del 2024 e questo significa che, in caso di raggiungimento della finale e di conquista del titolo, avrà la possibilità di incamerare punti.

Il giocatore italiano, attualmente in vetta alla classifica con 10380 punti, potrebbe salire a quota 10880 in caso di raggiungimento della finale, mentre nell’eventuale trionfo toccherebbe 11580 punti. Discorso diverso per Alcaraz, essendo campione in carica di quest’evento.

Carlitos, infatti, potrà solo compensare la cambiale di 2000 punti con una vittoria a Parigi. Pertanto, nella migliore delle ipotesi per lui, al termine della settimana parigina potrebbe ritrovarsi con 8850 punti, mentre dovesse perdere in semifinale avrebbe 7650 punti e in finale 8150 punti.

RANKING ATP JANNIK SINNER 4 GIUGNO

Ranking in semifinale al Roland Garros 2025: 10380 punti, 1° posto (totale di punti compensato rispetto alla semifinale dell’anno scorso)

Ranking in caso di passaggio in finale al Roland Garros 2025: 10880 punti, 1° posto

Ranking in caso di vittoria in finale del Roland Garros 2025: 11580 punti, 1° posto

RANKING ATP CARLOS ALCARAZ 4 GIUGNO

Ranking in semifinale al Roland Garros 2025: 7650 punti, 2° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale al Roland Garros 2025: 8150 punti, 2° posto virtuale

Ranking in caso di vittoria in finale del Roland Garros 2025: 8850 punti, 2° posto virtuale (totale di punti compensato rispetto alla vittoria dell’anno scorso)