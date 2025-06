Perché Roberta Bruni si è ritirata in Diamond League? Imprevisto a Parigi, persa la testa della classifica

Roberta Bruni si è ritirata dopo la prima prova nella gara di salto con l’asta che ha animato l’ottava tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica. L’azzurra si è cimentata in un tentativo a 4.43, lo ha sbagliato ed è caduta nella cassetta di imbucata. Non ci sono state particolari conseguenze per la romana, che ha però deciso di non proseguire la propria gara a Parigi e di rifiatare in vista degli Europei a squadre, che andranno in scena a Madrid (Spagna) dal 26 al 29 giugno.

La primatista italiana si era presentata nella capitale francese da leader della classifica di specialità dopo essere salita sul podio di Diamond League in ben tre occasioni (seconda a Doha e a Roma, terza a Stoccolma). La 31enne ha chiaramente chiuso la gara senza misura e non porterà a casa punti, perdendo il primato in graduatoria in favore della statunitense Sandi Morris, che ha battagliato con la connazionale Katie Moon per il successo in questa serata transalpina.

Giornata purtroppo poco brillante per l’Italia, visto che Alessandro Sibilio non ha gareggiato sui 400 ostacoli a causa di un’influenza che lo ha messo ko prima del riscaldamento. Anche il campano tornerà direttamente a Madrid per difendere insieme ai propri compagni la ex Coppa Europa.