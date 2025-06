Perché Max Verstappen è stato penalizzato nel GP di Spagna: zavorra enorme in classifica

Max Verstappen è letteralmente infuriato dopo aver concluso al terzo posto il Gran Premio di Spagna, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato del Montmelò, infatti, il quattro volte campione del mondo si è dovuto accontentare della decima posizione conclusiva, dopo aver subita una penalizzazione che lo ha fatto veramente imbufalire.

Cos’è successo sulla pista catalana? Dopo la ripartenza dopo la Safety Car ad una manciata di giri dalla fine, il pilota olandese ha dovuto far fronte alla difficoltà di avere le gomme hard. Mentre tutti i rivali potevano sfruttare gli pneumatici soft, il portacolori del team Red Bull ha dovuto “remare” con le gomme dure. Ovviamente alla ripartenza le difficoltà sono state evidenti, tanto da perdere la RB21 in uscita dall’ultima curva.

A quel punto “Super Max” è stato affiancato da Charles Leclerc. Il monegasco ha proseguito ruota a ruota con l’olandese, fino a creare un piccolo contatto fianco a fianco. Il sorpasso è avvenuto in curva 1, ma Max Verstappen non ha gradito quanto avvenuto, parlando in diversi team radio di un comportamento non legale del ferrarista nei suoi confronti. Dopodiché George Russell si è attaccato all’olandese, fino al “fattaccio”.

In maniera inspiegabile Max Verstappen ha lasciato passare l’inglese, convinto anche dal team, salvo poi attaccarlo dopo pochi metri, fino a colpirlo in maniera davvero clamorosa. Incidente che poteva costare la gara ad entrambi. Il pilota della Mercedes è rimasto decisamente sorpreso per l’accaduto, mentre all’olandese sono stati inflitti 10 secondi di penalità che lo hanno retrocesso fino alla decima posizione.