Perché Lorenzo Musetti si è ritirato contro Alcaraz? Cos’è successo al Roland Garros e il punteggio esatto

Lorenzo Musetti si è ritirato durante la semifinale del Roland Garros contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il tennista italiano ha alzato bandiera bianca sul punteggio di 4-6, 7-6(3), 6-0, 2-0 in favore dell’iberico, il quale si è così qualificato all’atto conclusivo del secondo Slam della stagione in corso di svolgimento sulla terra rossa di Parigi.

Il fuoriclasse toscano aveva dettato legge nel primo set e nella seconda frazione era riuscito a recuperare un paio di break, ma poi ha ceduto nettamente nel tie-break. A quel punto il numero 2 del mondo ha cambiato decisamente passo, ha iniziato a giocare a tutto braccio e ha messo pressione al nostro portacolori, che ha ceduto di schianto in termini di qualità di gioco.

Sullo 0-5 del terzo set Lorenzo Musetti ha chiesto l’intervento del fisioterapista per un problema alla coscia sinistra ed è stato massaggiato intensamente: un semplice trattamento perché lo specialista non ha apposto delle fasciature alla zona interessata. Il numero 7 del ranking ATP è tornato in campo, ma l’avversario era ingiocabile e ha chiusi i conti in quella frazione con un bagel.

Prima dell’inizio del quarto set è entrato nuovamente il fisioterapista sempre per la criticità all’adduttore sinistro, l’azzurro camminava vistosamente male e nei fatti ha giocato poco o nulla: primo game perso nettamente, nel secondo si è portato sul 30-0, poi ha subito la rimonta dell’avversario, ha commesso un doppio fallo e il successivo vincente di Alcaraz ha sancito il break.

In quel momento, vista la situazione di punteggio e la condizione fisica difficile, Lorenzo Musetti ha deciso di ritirarsi per evitare di peggiorare ulteriormente la situazione. L’auspicio è che non sia nulla di grave e che possa presentarsi al meglio in vista della stagione sull’erba che culminerà con Wimbledon.