Perché Lorenzo Musetti ha perso una posizione nel ranking ATP? Chi lo ha superato e la rimonta su Draper

Lorenzo Musetti ha iniziato la settimana da numero 6 del mondo con 4.560 punti all’attivo dopo aver raggiunto la semifinale del Roland Garros (sconfitto in rimonta dallo spagnolo Carlos Alcaraz), ma il tennista italiano ha già perso una posizione virtuale nel ranking ATP ed è scivolato in settima posizione. Il toscano non sta infatti giocando il torneo ATP 250 di Stoccarda e non potrà difendere i 100 punti guadagnati lo scorso anno, quando venne battuto in semifinale da Matteo Berrettini.

L’assenza sull’erba tedesca ha fatto scivolare Lorenzo Musetti a quota 4.470 punti ed è così stato superato dallo statunitense Taylor Fritz, che non ha punti da difendere questa settimana e lo ha sopravanzato con 4.485 (tra l’altro l’americano giocherà proprio a Stoccarda). L’azzurro ha però accorciato le distanze nei confronti del britannico Jack Draper, visto che quest’ultimo ha lasciato sul piatto 250 punti (dodici mesi fa vinse a Stoccarda) e occupa la quinta piazza virtuale con 4.550 punti.

Lorenzo Musetti si presenterà così da numero 7 del mondo al Queen’s, il torneo ATP 500 di Londra che si disputerà settimana prossima sull’erba della capitale britannica, anche se dopo il ritiro al Roland Garros permangono dei punti interrogativi. Alle sue spalle non ci sono concrete minacce e il suo più immediato inseguitore resterà lo statunitense Tommy Paul, ottavo con 3.470 punti.