Perché Italia-Belgio di basket femminile si vedrà su due canali diversi: l’orario in cui avverrà il cambio

L’Italia affronterà il Belgio nella semifinale degli Europei 2025 di basket femminile, che andrà in scena venerdì 27 giugno (ore 19.30) al Pireo di Atene (Grecia). La nostra Nazionale è tornata tra le quattro grandi del Vecchio Continente a distanza di trent’anni dall’ultima volta e ora sogna l’impresa a effetto contro le Campionesse d’Europa in carica, motivate a difendere strenuamente il titolo nella capitale ellenica. Le azzurre, capaci di battere la Turchia ai quarti di finale, dovranno gettare il cuore oltre l’ostacolo e inventarsi una magia.

Le ragazze del CT Andrea Capobianco hanno dimostrato di possedere il giusto agonismo e la cattiveria tecnica per la fare la differenza ai massimi livelli internazionale, infilando tre affermazioni di spessore nella fase a gironi e poi riuscendo a regolare le anatoliche ai supplementari nonostante qualche errore arbitrale che ha rischiato seriamente di compromettere il cammino delle nostre portacolori. Di fronte si troveranno uno squadrone che ha travolto la Germania nel primo turno a eliminazione diretta.

Italia-Belgio sarà visibile gratis e in chiaro sui canali Rai, ma bisognerà fare zapping visto che la trasmissione della partita subirà un cambio di rete: dalle ore 19.30 alle ore 20.25 gli appassionati potranno seguire le gesta delle azzurre su Rai 2, poi a seguire dovranno spostarsi su Rai 3 per ammirare la seconda parte del confronto. Il motivo? Il consueto TG2 previsto alle ore 20.30 e che subisce uno slittamento soltanto per cause di forza maggiore.

Il palinsesto della Rai è stato stravolto: il Settecolli di nuoto, originariamente previsto su Rai 2 dalle 18.10, è stato spostato su RaiSportHD; gli Europei a squadre di atletica, inizialmente previsti su RaiSportHD dalle ore 18.20, sono stati spostati su Rai Play Sport 2 (streaming) e saranno visibili su RaiSportHD soltanto dalle ore 20.25. Questo per quanto concerne la parte sportiva, ma c’è uno scossone anche su Rai 3: la puntata del seguitissimo Un posto al sole (la numero 6.730) non andrà in onda alle ore 20.50.

CALENDARIO ITALIA-BELGIO, SEMIFINALE EUROPEI BASKET 2025

Venerdì 27 giugno

Ore 19.30 Italia vs Belgio – Diretta tv su Rai 2 fino alle 20.25 e a seguire su Rai 3, Sky Sport Uno

PROGRAMMA ITALIA-BELGIO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv:Rai 2 fino alle ore 20.25 e a seguire su Rai 3, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.