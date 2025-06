Perché i match di Zeppieri e Arnaldi sono stati interrotti a Wimbledon: i punteggi al momento della sospensione e i nuovi orari

Sono stati sospesi per oscurità i match di Matteo Arnaldi e Giulio Zeppieri nella prima giornata del tabellone di singolare maschile di Wimbledon 2025: i due azzurri dovranno tornare dunque in campo domani per portare a termine i rispettivi incontri e poi, in caso di successo, dovranno giocare nuovamente nella giornata successiva.

Al momento dello stop Giulio Zeppieri era in situazione di perfetta parità contro il nipponico Shintaro Mochizuki: dopo 2 ore e 33 minuti il punteggio era di 6-2 6-3 3-6 6-7 (6). Domani il quinto set si giocherà al termine del primo match in programma sul Court 4, che inizierà alle ore 12.00 italiane.

In svantaggio, invece, al momento della sospensione, Matteo Arnaldi, il quale dopo 2 ore e 17 minuti era sotto contro il neerlandese Botic van de Zandschulp con lo score di 6-7 (4) 6-7 (5). Allo stesso modo, domani l’incontro riprenderà, sempre sul Court 12, al termine del primo match, che scatterà a mezzogiorno ora italiana.