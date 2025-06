Perché Errani/Paolini stanno perdendo posizioni nel ranking WTA di doppio: gli scenari al Roland Garros

Sara Errani e Jasmine Paolini si sono qualificate per i quarti di finale del torneo di doppio femminile del Roland Garros 2025 di tennis: le azzurre, che lo scorso anno si sono spinte fino in finale, al momento, proprio per questo motivo, perdono ben 870 punti e 3 posizioni nel ranking WTA.

La coppia azzurra, che lunedì 26 maggio condivideva la sesta posizione in classifica, al momento è scivolata al 9° posto, sempre in coabitazione, scendendo da quota 5465 a quota 4595. Per tornare a quota 5465, ovviamente, le italiane dovranno tornare in finale a Parigi, eventualità che potrebbe riportarle al 6° posto.

In caso di passaggio in semifinale, infatti, le azzurre salirebbero a quota 4945, che in questo momento vale la settima posizione virtuale. Qualora la coppia italiana, invece, dovesse vincere il torneo, potrebbe restare comunque al 6° posto, nonostante il raggiungimento di quota 6165.

RANKING WTA LIVE AL 2 GIUGNO

1 Kateřina Siniaková 8905

2 Taylor Townsend 8645

3 Erin Routliffe 7665

4 Jeļena Ostapenko 6855

5 Gabriela Dabrowski 6555

6 Veronika Kudermetova 5075

7 Asia Muhammad 4673

8 Diana Shnaider 4648

9 Jasmine Paolini 4595

9 Sara Errani 4595

RANKING WTA SARA ERRANI E JASMINE PAOLINI

Ranking lunedì 26 maggio: 5465 punti, 6° posto.

Ranking dopo il passaggio ai quarti: 4595 punti, 9° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 4945 punti, 7° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 5465 punti, 6° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in finale: 6165 punti, 6° posto virtuale.