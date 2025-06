Perché Alessandro Sibilio non ha gareggiato in Diamond League? Cos’è successo a Parigi

Alessandro Sibilio ha deciso di non correre i 400 ostacoli a Parigi, dove va in scena l’ottava tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica. Il primatista italiano e vice campione d’Europa ha dovuto fare i conti con una brutta influenza nelle ultime ore e alla vigilia del riscaldamento nella capitale francese ha preferito alzare bandiera bianca, rifiatando in vista degli Europei a squadre che si disputeranno a Madrid dal 26 al 29 giugno.

Nel corso di questa stagione il 26enne aveva corso un brillante 45.82 sul giro di pista senza barriere, mentre sui 400 ostacoli aveva vinto il Meeting di Savona con un valido 48.44 e si era imposto nella tappa di Diamond League a Doha (49.32) lo scorso 16 maggio. L’auspicio è che il campano smaltisca la febbre e che si faccia trovare al meglio della forma in vista del fine settimana nella capitale spagnola, dove l’Italia sarà chiamata a difendere la ex Coppa Europa conquistata un paio di anni fa a Chorzow.

A vincere la gara è stato lo statunitense Rai Benjamin, che ha aperto il gas sul rettilineo finale ed è riuscito a contenere un pimpante Abderrahman Samba. L’americano ha prevalso con il record del meeting (46.93) davanti al qatariota (47.09) e al connazionale Trevor Bassitt (48.14), erano assenti gli altri big della specialità come il norvegese Karsten Warholm e il brasiliano Alison Dos Santos.