Pentathlon, Valentina Martinescu si qualifica per la finale dei Mondiali Junior

La nostra Valentina Martinescu si è qualificata per la Finale dei Mondiali Junior 2025 in corso di svolgimento a Székesfehérvár, in Ungheria. Niente da fare, invece, per Sara Forti, che non ha superato le semifinali.

Nel Gruppo A la migliore prestazione, tanto per cambiare, porta la firma dell’egiziana Farida Khalil con 1408 punti contro i 1387 della svizzera Florina Jurt e la polacca Malgorzata Karbownik. Centra la sesta posizione Valentina Martinescu con 1384 punti.

Nella semifinale B migliore prestazione per un’altra egiziana, Ganah Elgindy con 1380 punti contro i 1379 della tedesca Amaya El-Masri ed io 1375 del duo Malak Ismail (Egitto) e Emma Meszaros (Ungheria).

LE QUALIFICATE PER LA FINALE