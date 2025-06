Pentathlon, due azzurre su quattro avanzano alle semifinali dei Mondiali Junior

A Székesfehérvár, in Ungheria, hanno ufficialmente preso il via i Mondiali Junior 2025. Nella giornata odierna al Regional Athletics Center, hanno visto prendere scena le qualifiche femminili.

Delle quattro azzurre iscritte, due hanno staccato il pass per le semifinali, mentre due non hanno potuto proseguire. Chi avanza sono Valentina Marinescu (Junior Asti) e Sara Forti (Pentafiano), mentre non passano il taglio Alessia Canto (Avia Pervia) e Carla Ambroset (Pentanuoto).

La migliore prestazione in assoluto porta la firma dell’egiziana Farida Khalil con 1398 punti subito davanti alla nostra Valentina Martinescu seconda con 1380. Si qualifica in scioltezza anche Sara Forti 23a con 1359 punti.

Si ferma in 43a posizione Alessia Canto con 1290 punti, infine chiude immediatamente alle sue spalle Carla Ambroset con 1289.