Pentathlon, Alessandro Pavolini e Denis Agavriloaie staccano il pass per le semifinali dei Mondiali Junior

Entrano nel vivo a Székesfehérvár, Ungheria, i Mondiali Junior 2025 di pentathlon moderno. Nella prima giornata di gare Valentina Martinescu (Junior Asti) e Sara Forti (Pentafiano) hanno centrato le semifinali. Oggi era la volta delle qualifiche maschili ed i nostri portacolori hanno ripetuto quanto fatto dal comparto femminile. Due azzurri hanno staccato il pass per le semifinali, mentre altrettanti purtroppo sono stati eliminati. Alessandro Pavolini (Circolo delle Muse), Denis Agavriloaie (Esercito) avanzano, mentre si ferma qui il Mondiale di Matteo Bovenzi (Aeronautica Militare), e Alessandro Boero (Junior Asti).

Al Regional Athletics Center abbiamo assistito alla migliore prestazione nel Gruppo A dell’atleta indipendente Akim Gnedtchik con 1534 punti, davanti agli egiziani Moutaz Mohamed con 1528 e Shaban Mazen con 1523. Ottava posizione per Alessandro Pavolini con 1500. Nel Gruppo B svetta l’atleta indipendente Andrey Bobrov con 1513 punti a braccetto con il connazionale Kirill Karachin, il magiaro Attila Marschall e il francese Diego Lavillat. Si ferma in 11a posizione Denis Agavriloaie con 1509, quindi in 14a Matteo Bovenzi con 1494.

Passando al Gruppo C chiude al comando l’ucraino Danylo Sych con 1540 punti, quindi seconda posizione per il francese Florent Schoen con 1539, terzo invece l’egiziano Mohamed Hassan con 1535. Chiude in 15a posizione Alessandro Boero con 1493 punti.

Il programma dei Mondiali Junior di Székesfehérvár nella giornata di domani vedrà le semifinali femminili. Oggi, intanto, è andato in scena il fencing seeding round. Valentina Martinescu (Junior Asti) ha totalizzato 16 vittorie mentre Sara Forti (Pentafiano) ha centrato addirittura 20 successi.