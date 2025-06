Paurosa caduta di Vittoria Guazzini ai Campionati Italiani. Arrivano notizie rassicuranti

Vittoria Guazzini si è resa protagonista di una bruttissima caduta quando mancavano circa trentacinque chilometri al termine della prova in linea dei Campionati Italiani di ciclismo. Lungo un tratto in discesa la 24enne toscana, che due giorni fa aveva conquistato il secondo tricolore consecutivo a cronometro, è andata a sbattere violentemente contro un muro lungo un tratto in discesa, mentre si trovava nelle posizioni che contano.

La portacolori della FDJ-SUEZ, Campionessa Olimpica nell’Americana a Parigi 2024, ha rischiato seriamente di andare oltre quel muretto e di finire in un burrone, a occhio molto profondo. Qualche minuto dopo la caduta in questa curva a destra è giunta la comunicazione che la ciclista è riuscita a salire sulle proprie gambe in ambulanza e sarà portata in ospedale per gli accertamenti di rito, ma intanto si è potuto tirare un sospiro di sollievo.

L’auspicio è di rivederla prontamente in sella dopo questo grosso spavento. Poco dopo l’accaduto si è sganciato un terzetto composto da Elisa Longo Borghini (UAE ADQ), Monica Trinca Colonel (Liv Alula Jayco) e Eleonora Ciabocco (Picnic), che hanno rapidamente guadagnato più di un minuto di vantaggio sul gruppo comprendente Elisa Balsamo, una delle grandi favorite della vigilia. Proprie quelle tre atlete andranno a giocarsi la vittoria a Darfo Boario Terme, dove la corsa si concluderà dopo 130,5 chilometri.