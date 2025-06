Pattinaggio di figura, arriva la prima coppia di danza al femminile in gara. I dettagli

Un primo, importante, passo che apre nuovi scenari nel pattinaggio di figura. In occasione della prossima stagione 2025-2026 scenderà sul ghiaccio per una competizione una coppia di danza inedita, formata da due pattinatrici di sesso femminile. Stiamo parlando delle finlandesi Emma Aalto e Millie Colling, le quali prenderanno (esclusivamente) parte a gare interne, speranzose di poter debuttare in un futuro non troppo lontano anche in campo internazionale. La notizia è emersa pochi giorni fa, suscitando curiosità ed interesse nella comunità di addetti ai lavori e semplici appassionati.

Le due atlete vantano un’esperienza risicata in ambito ISU. Aalto, classe 2005, nella sua carriera ha partecipato ad eventi in coppia rispettivamente con Lasse Lilvis (con cui ha preso parte anche ad un Volvo Open nel 2019) e Lucas Tilikainen, oltre nella specialità Solo Dance, la stessa di Colling (anche in questo caso 2005, i cui pronomi sono they/them), che risulta avere partecipato in tempi recenti all’Helsinki Solo, guadagnando così la decima posizione in ambito Junior.

Stando alle preziose informazioni fornite dalle dirette interessate sui social, la nascita del binomio è stato ispirato al contributo della Campionessa Olimpica Gabriella Papadakis (argento a PeyeongChang 2018 e oro a Pechino 2022 con Guillaume Cizeron), ormai sul ghiaccio in campo professionistico con Madison Hubbell (bronzo a Pechino 2022 con Zachary Donohue).

“Come alcuni di voi già sanno – si legge – saremo in gara come coppia la prossima stagione! Ci alleniamo a Helsinki e gareggeremo a livello junior come la prima squadra finlandese di danza sul ghiaccio dello stesso genere. Siamo incredibilmente grati alla federazione finlandese per aver apportato le modifiche necessarie alle regole per permetterci di competere, e ai nostri allenatori per essere così aperti e sostenuti. Una stagione e mezza fa, eravamo molto entusiaste dei video di Gabriella Papadakis che pattinava con Madison Hubbell, e lamentavamo il fatto che non fosse possibile in Finlandia. Ispirata da questo, Emma mi ha chiesto di fare un provino a maggio dell’anno scorso. Da lì abbiamo capito che volevamo pattinare insieme”.

Le pattinatrici hanno poi spiegato la loro missione: “Vogliamo anche dimostrare ai più giovani pattinatori che non devono conformarsi ai ruoli tradizionali di genere della danza su ghiaccio. Ai pattinatori dovrebbe essere permesso di raccontare storie di tutti i tipi sul ghiaccio ed esprimersi come vogliono”. Ad oggi la possibilità di creare coppie dello stesso sesso non è all’ordine del giorno dell’ISU, ogni eventuale (e primordiale) considerazione verrà affrontata a partire dal prossimo quadriennio olimpico.