Pattinaggio artistico: ufficializzate le assegnazioni per il Grand Prix. Tre azzurri al debutto!

Il quadro del Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio di figura è finalmente svelato. Lo scorso weekend infatti l’International Skating Union ha reso note le assegnazioni per la celeberrima competizione itinerante, formata come sappiamo da sei appuntamenti di qualificazione più una finale, quest’anno in scena in Giappone, precisamente a Nagoya. L’evento, inutile dirlo, sarà più importante rispetto alle altre annate, in quanto fungerà da preludio ad una seconda parte di stagione che sarà caratterizzata dalle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

La Nazionale italiana sarà presente in ogni appuntamento previsto dal calendario, con un parterre ancora più ricco ed omogeneo, impreziosito da tre, promettenti, new entry. Ma andiamo con ordine. In occasione della prova inaugurale, quella del Grand Prix de France (17-19 ottobre), sarà della partita Gabriele Frangipani, pronto a misurarsi con avversari oltremodo ostici, vedi il Campione Mondiale Ilia Malinin, il padrone di casa pluri medagliato Adam Siao Him Ha, lo svizzero competitivo Lukas Britschgi ed il nipponico Kao Miura. Nella danza sul ghiaccio presenti invece Charléne Guignard-Marco Fabbri, subito alle prese con i rognosi britannici Lilah Fear-Lewis Gibson, oltre che con il binomio-incognita di nuova formazione composto da Laurence Forunier Beaudry-Guillaume Cizeron, al debutto assoluto in una competizione di prima fascia. Da menzionare poi in campo femminile Isabeu Levito, la medaglia di bronzo olimpica Kaori Sakamoto e l’estone oro continentale Niina Petrokina, mentre tra le coppie spiccano i detentori del titolo iridato Riku Miura-Ryuichi Kihara ed i canadesi Deanna Stellato Dudek-Maxime Deschamps.

Nella seconda tappa, la Cup Of China (24-26 ottobre), a rappresentare i colori azzurri saranno invece Daniel Grassl, coinvolto in una gara alla portata in cui condividerà il ghiaccio, tra gli altri, con l’imprevedibile Shun Sato e con Junhwan Cha, oltre che Sara Conti-Nicolò Macii, motivati a salire sul gradino più alto del podio ritrovando (a grande sorpresa) i Campioni Olimpici Wenjing Sui-Cong Han e gli spregiudicati Anastasia Metelkina-Luka Berulava. Nella danza da menzionare la partecipazione di Madison Chock-Evan Bates, nelle femmine quella della Campionessa Mondiale Alysa Liu, di Amber Glenn e della sudcoreana Jia Shin, al primo “ballo” tra le grandi.

Per Skate Canada (31 ottobre-2 novembre) la nostra squadra si affiderà a Nikolaj Memola, il quale potrà puntare al podio, considerando la superiorità oggettiva del solo Ilia Malinin (che stile Nathan Chen vorrà chiudere la pratica qualificazione in anticipo). Con lui ci sarà anche Lara Naki Gutmann, la quale si ritroverà a fronteggiare nuovamente Levito, ma anche la belga Nina Pinzarrone, le nipponiche Mone Chiba, Ami Nakai, Ashun Yun e la canadese Madeline Schizas (nel mirino in ottica Team Event). Nella danza sul ghiaccio partiranno con i favori del pronostico Piper Gilles-Paul Poirier, mentre nelle coppie assisteremo alla prima prova dei temibili teutonici Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin, con Stellato Dudek-Deschamps a provare ad insidiarli.

In Giappone, per l’NHK Trophy (7-9 novembre) rivedremo Gabriele Frangipani, il quale scenderà sul ghiaccio insieme a Matteo Rizzo. Tra gli avversari Kagiyama, Sato e Britschgi. Grande attesa poi nella competizione femminile, complice il debutto assoluto di Anna Pezzetta, alla prima nel Grand Prix davanti al competitivo pubblico nipponico che supporterà Sakamoto, Wakaba Higuchi e la belga Loena Hendrickx, tornata dopo l’anno di pausa forzata. Nelle coppie nuova sfida tra Conti-Macii e Sui-Han, così come nella danza tra Guignard-Fabbri e Fear Gibson.

Per Skate America (14-16 novembre) invece torneranno Daniel Grassl e Nikolaj Memola, in lizza in una sfida molto abbordabile in cui farà la sua parte anche un altro debuttante tricolore, Nikolaj Cercelli. Obiettivo podio anche per una Lara Naki Gutmann che però dovrà superare colossi non facilissimi, da Liu a Gubanova, da Watanabe ad Higuchi passando per le sudcoreane Kim e Lee. Attenzione poi nella danza con il debutto di Noemi Maria Tali-Noah Lafornara, Campioni Mondiali Junior in carica al battesimo di fuoco contro i detentori del titolo senior Chock-Bates e tanti altri binomi competitivi. Nelle coppie torneranno invece Miura-Kihara e Metelkina-Berulava.

I giochi si chiuderanno per il Finlandia Trophy /(21-23 novembre), dove farà nuovamente capolino Matteo Rizzo (contro Kagiyama, Siao Him FA ed altri), osserveremo inoltre la gara di Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini (contro Hase Volodin) e guarderemo nuovamente le gesta di Gilles-Poirier, Fournier Beaudr-Ciczeron, Hendrickx, Glenn e Petrokina. Da segnalare anche il ritorno ufficiale di Maia ed Alex Shibutani, sui pattini a sette anni di distanza dal bronzo di PyeongChang 2018. Di seguito tutte le assegnazioni categoria per categoria.

GRAND PRIX 2025-2026 PATTINAGGIO ARTISTICO: TUTTE LE ASSEGNAZIONI

INDIVIDUALE MASCHILE

INDIVIDUALE FEMMINILE

COPPIE D’ARTISTICO

DANZA SUL GHIACCIO