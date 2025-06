Pattinaggio artistico: le prime scelte musicali degli azzurri per la stagione olimpica

Ferve il lavoro nel pattinaggio artistico, movimento che al momento si trova a fronteggiare uno dei momenti più delicati della fase di preparazione, ovvero la scelta dei nuovi programmi, questa volta particolarmente importanti considerato l’avvicinarsi delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Al momento alcuni azzurri hanno già svelato il tema musicale che accompagnerà le loro performance nei prossimi mesi, dando delle gustose anticipazioni sui social media.

Tra i primi a dare notizia delle proprie scelte è stato Matteo Rizzo, il quale tornerà nuovamente ad utilizzare in uno short program la voce di Damiano David, stavolta non però con un brano dei Maneskin, bensì con il progetto solista; nello specifico il nativo di Roma performerà sulle note di “Sirverlines” (versione per orchestra), sulle coreografie del fidato Massimo Scali.

La coppia d’artistico formata da Sara Conti-Niccolò Macii invece per il corto si affiderà ad un tema in stile flamenco, avvalendosi del supporto coreografico di Matteo Zanni. Per il free invece i nostri ragazzi meraviglieranno il mondo con uno dei grandi capolavori del repertorio italiano, ovvero “Caruso”, avviando una inedita collaborazione con Romain Haguenauer, volto storico della celeberrima Accademia di Montrèal.

In ultimo, nelle scorse ore è “uscito allo scoperto” anche Nikolaj Memola. Il Vice Campione d’Europa proporrà un segmento breve sulle musiche di “Tosca”, mentre il libero sarà incentrato su “Scheherazade“, suite di Nikolaj Andreevic Rimskij-Korsakov. Entrambe le prove sono curate da Barbara Fusar Poli.