Pattinaggio artistico a rotelle, cominciano gli italiani 2025. Il programma dell’evento

Il momento decisivo della stagione di pattinaggio artistico a rotelle è arrivato. Nella giornata di ieri, lunedì 23 giugno, si è alzato il sipario al Pala Igor di Novara, impianto quest’anno teatro della lunghissima maratona dedicata ai Campionati Italiani 2025, come ormai sappiamo crocevia fondamentale per le convocazioni riguardanti i Campionati Europei e Mondiali. La rassegna tricolore, che in questo momento sta vedendo le prove delle categorie giovanili selettive, comincerà per gli atleti Junior e Senior domenica 29 giugno per concludersi il 13 luglio.

Quest’anno le ostilità inizieranno con la specialità del libero. Domenica 29 e lunedì 30 scenderanno in pista i pattinatori Junior, mentre martedì 1 e mercoledì 2 luglio sarà il momento degli individualisti della massima categoria. Giovedì 3 e venerdì 4 luglio sarà invece il turno delle coppie d’artistico (da cadetti a Senior), mentre il weekend terminerà con i Campionati Italiani della disciplina inline, in scena venerdì (short) e sabato 5 luglio (libero).

Il Campionato vivrà dunque la sua fase più lunga a partire da domenica 6, complice l’inizio delle gare di Solo Dance e coppia di danza. Il 6 ed il 7 ci saranno i cadetti Solo dance, l’8 ed il 9 i jeunesse (con coppie di danza cadetti e jeunesse), quindi il 10 e l’11 la Solo dance Junior e coppie di danza Senior, il 12 ed il 13 infine la Solo Dance Senior e lecoppie di danza Junior.

Tutti i segmenti di tutte le categorie sono disponibili in diretta live su FISR TV, la televisione ufficiale della Federazione Italiana Sport Rotellistici-Skate Italia. Prevista anche una sintesi dell’intero Campionato su RAI SPORT, al temine della competizione. Di seguito il programma completo.

ITALIANI PATTINAGGIO ARTISTICO A ROTELLE: PROGRAMMA GARE JUNIOR E SENIOR

Domenica 29 giugno

14:00-18:00 Short program Junior individuale femminile

18:15-19:45 Short program Junior individuale maschile

Lunedì 30 giugno

14:15-17:40 Free program Junior individuale femminile (primi gruppi)

17:55-19:50 Free program Junior individuale maschile

20:05-21:45 Free program Junior individuale femminile (ultimi due gruppi)

Martedì 1 luglio

14:15-18:35 Short program Senior individuale femminile

18:50-21:25 Short program Senior individuale maschile

Mercoledì 2 luglio

14:00-17:50 Free program Senior individuale femminile (primi gruppi)

18:05-21:20 Free program Senior individuale maschile

21:35-23:20 Free program Senior individuale femminile (ultimi gruppi)

Giovedì 3 luglio

16:00-16:40 Short program coppie d’artistico Junior

16:55-17:40 Short program coppie d’artistico Senior

Venerdì 4 luglio

16:45-17:30 Free program coppie d’artistico Junior

17:4518:45 Free program coppie d’artistico Senior

19:15-20:30 Short program Junior Inline individuale

20:30-21:40 Short program Senior inline individuale

Sabato 5 luglio

15:05-16:45 Free program Junior Inline individuale

17:00-18:35 Free program Senior inline individuale

Giovedì 10 luglio

14:00-18:10 Style Dance Junior Solo Dance femminile

18:25-20:05 Style Dance Junior Solo Dance maschile

20:20-21:45 Style Dance Coppie di danza Senior

Venerdì 11 luglio

14:00-17:00 Free dance Junior Solo Dance femminile (primi gruppi)

17:15-19:10 Free dance Junior Solo Dance maschile

19:25-21:00 Free dance Junior Solo Dance femminile (ultimi gruppi)

Sabato 12 luglio

14:00-17:55 Style Dance Senior Solo Dance femminile

18:10-19:45 Style Dance Senior Solo Dance maschile

20:0021:10 Style Dance Coppie di danza Junior

Domenica 13 luglio

13:30-16:20 Free Dance Senior Solo Dance femminile (primi gruppi)

16:35-18:20 Free Dance Senior Solo dance maschile

18:35-20:05 Free Dance Coppie di danza Junior