Pattinaggio artistico: clamoroso nelle coppie! I Campioni Olimpici Sui-Han tornano in gara

Come un fulmine a ciel sereno. Nel pieno della preparazione per la nuova stagione, arriva un colpo di scena a dir poco clamoroso dal mondo delle coppie d’artistico. I Campioni Olimpici Wenjing Sui-Cong Han, argento a Pyeongchang 2018 ed oro a Pechino 2022, tornano a gareggiare insieme. A renderlo noto è stata l’attesissima lista fornita dall’ISU circa le assegnazioni per il prossimo Grand Prix 2025-2026 pubblicate lo scorso weekend, dove figura la presenza dei cinesi in occasione della Cup Of China e per l’NHK Trophy.

Si tratta di un vero e proprio coup de théâtre. In tempi recenti era già infatti emersa la volontà della dama di proseguire l’attività agonistica, senza però il partner con cui ha conquistato cinque medaglie iridate (due del metallo più pregiato) e appunto due olimpiche. Soltanto sei mesi fa l’asiatica aveva infatti annunciato l’inizio di una nuova avventura con Zeen Li, profilo sconosciuto in campo internazionale, noto soltanto in alcune competizioni interne.

Evidentemente, il lavoro svolto con il pattinatore non ha dato i risultati sperati, anche perché fin dalle primissime dichiarazioni Sui aveva sempre manifestato la volontà di essere competitiva per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Pur non essendoci ancora nessuna nota ufficiale da parte dei diretti interessati, appare alquanto probabile che l’atleta sia riuscita a convincere l’ex partner, probabilmente considerando alla portata la possibilità di conquistare un’altra medaglia.

La lotta per la top 3 olimpica si fa dunque ancora più fitta e competitiva. Scampato il “pericolo” della Russia, che non potrà mandare alcun rappresentante nella categoria, i binomi attualmente in lizza (tra cui spiccano anche gli azzurri Sara Conti e Niccolò Macii) dovranno fare i conti con un binomio di grande esperienza, il quale però dovrà farsi trovare pronto fin dalle primissime battute della stagione. Nelle due gare di Grand Prix, i cinesi si sfideranno proprio con Conti-Macii. Un buon test da entrambe le parti.