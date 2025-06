Pattinaggio artistico a rotelle: Sasso-Altieri Degrassi e Mills-Cortini mattatori all’ultimo giorno delle Finali AIS

Si chiudono nel segno del tricolore le Finali dell’Artistic International Series, rassegna itinerante di pattinaggio artistico a rotelle che ha visto l’ultimo atto proprio nel nostro Paese, nello specifico a Reggio Emilia. Nel giorno finale di competizioni infatti gli atleti della Nazionale azzurra hanno dominato in lungo e in largo, trionfando nelle coppie d’artistico con Micol Mills-Tommaso Cortini e nella danza con Roberta Sasso-Gherardo Aliteri Degrassi.

Malgrado alcune di sbavature, Mills-Cortini sono riusciti a difendere la leadership già conquistata nello short program, raccogliendo punti preziosi in elementi d’insieme come i sollevamenti e compensando i passaggi a vuoto tecnici con una superiorità indiscussa nelle componenti del programma. Alla fine il punteggio dirà 112.33 (62.27, 52.06) per 187.31, dodici punti in più di Angelica Polli-Josè Enrico Inglese, bravi a riprendersi dopo la parentesi negativa di Trieste accomodandosi al posto d’onore con 112.32 (69.51, 43.81) per 175.04 davanti a Gloria Di Bella-Alessandro Bozzini, terzi con 107.44 (66.54, 41.40) per 172.37.

Nella danza prestazione letteralmente da outstanding per Roberta Sasso-Gherardo Altieri Degrassi, saliti vertiginosamente di colpi rispetto all’appuntamento triestino confezionando una free dance in cui hanno lasciato poco o niente sul piatto. Ad eccezione dei cluster infatti, chiamati di livello 3, i Campioni del Mondo in carica hanno ricevuto il massimo del livello nelle altre difficoltà, ottenendo il +3 unanime nel sollevamento combinato e sfiorando la perfezione nella dance step finale.

Nel mezzo, oltre ai cluster che comunque hanno raggiunto un tripudio di +2, anche i travelling (tre +3, due +2), la sequenza in presa (due +2, un +3 e un +1) e il sollevamento stazionario (quattro +2, un +3). Stampando il punteggio più alto anche nelle components, i pattinatori allenati da Beatrice Lotti e Maria Teresa Marzano si sono avvicinati a quota 100, firmando 96.95 (48.63, 48.32) per il totale di 164.20.

Sopra 90 anche gli altri azzurri, Caterina Artoni-Raoul Allegranti, in grado di eseguire un segmento lungo di grande intensità, precisione tecnica e ricchezza interpretativa, intercettando il massimo livello in quattro elementi su cinque (esclusa la choreo step), andando sul 3 solo nella serie in presa e guadagnando 90.44 (44.93, 45.51) per 155.52. Lontani i colombiani Maria Munoz-Jeshua Folleco, sul gradino più basso con 84.99 (44.37, 40.62) per 142.61 mentre il terzo binomio tricolore formato da Linda Cantalini-Andrea Loguercio si è accomodato al quarto posto con 75.05 (40.17, 34.88) per 124.07.

Nella disciplina del Precision, gara open, ha vinto nettamente invece il Precision Skate di Bologna, avendo la meglio sul Team Bluice per 60.33 a 52.69. Adesso i riflettori del pattinaggio artistico a rotelle saranno puntati sui Campionati Italiani Assoluti, determinanti per le competizioni di Mondiali ed Europei, in scena a Novara dal 23 giugno al 13 luglio.