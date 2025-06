Pattinaggio artistico a rotelle: Mills-Cortini dominano lo short delle coppie, nella danza avanti Sasso-Altieri Degrassi

Arrivano ottime notizie dal Pala Bigi di Reggio Emilia, impianto sportivo che sta ospitando questa settimana le Finali dell’Artistic International Series 2025, competizione itinerante di pattinaggio artistico a rotelle che chiude, di fatto, la prima parte di stagione. Nelle coppie e nella danza infatti i binomi azzurri hanno tutti ben figurato, confermando la larga superiorità in campo internazionale.

Ottima prova in tal senso per la coppia d’artistico composta da Micol Mills-Tommaso Cortini, leader per dispersione dopo il corto grazie ad un programma di alto livello, in cui hanno ottenuto buon riscontro in tanti elementi di valore: a cominciare dall’interessante sequenza di passi inaugurale, chiamata di livello 2, al doppio axel in parallelo ben eseguito passando per il sollevamento combinato Venerucci (livello 4) e per il laccio americano reverse (livello 4).

Snocciolando poi un triplo twist di livello base, commettendo una sbavatura nella trottola d’incontro e racimolando punti preziosi nella spirale della morte (livello 4), gli atleti seguiti da Cristina Pelli e Patrick Venerucci si sono attestati in zona 74.98 (44.98, 30.00) scavando un solco profondo su Alessandro Bozzini-Gloria Di Bella, secondi con 64.93 (41.18, 23.75) precedendo Angelica Polli-Josè Inglese, attualmente sul gradino più basso del podio con 62.72 (38.89, 24.83). Sotto quota 60 poi Caterina Locuratolo-Jacopo Russo, quarti con 57.69 (35.43, 23.36). Più lontani invece Anna Sartori-Andrea Di Nunzio, quinti con 47.92 (26.64, 31.33).

Bella sfida poi nella danza, con la leadership arpionata da Roberta Sasso-Gherardo Altieri Degrassi che, dopo la style, guidano le operazioni con 67.25 (32.17, 35.08), arginando i compagni di squadra Caterina Artoni-Raoul Allegranti, al posto d’onore con 65.08 (31.50, 33.58) rimanendo in scia dei Campioni Mondiali. Al terzo posto figurano invece i colombiani Jeshua Folleco-Maria Munoz, terzi con 57.62 (28.20, 29.42). Costretti ad inseguire invece Andrea Loguercio e Linda Cantalini, quarti con 49.02 (25.10, 23.92). Domani si svolgeranno i programmi liberi.