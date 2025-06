Pattinaggio artistico a rotelle: Gioia Fiori avanti nello short alle Finali AIS di Reggio Emilia

Partenza razzo per Gioia Fiori a Reggio Emilia. Dopo una prova di alto livello l’azzurra ha infatti chiuso al primo posto lo short program della specialità individuale femminile, segmento valido per le Finali dell’Artistic International Series 2025, competizione itinerante di pattinaggio artistico a rotelle che chiuderà i battenti proprio nella pista dell’impianto sportivo emiliano.

Una performance importante per la laziale, presentatasi per ultima del gruppo dopo le ottime performance della spagnola Sira Bella Gallardo e dell’italo ivoriana Yenè Corinna Soro Bonati. L’atleta ha tenuto l’asticella alzata per tutta la durata del corto, snocciolando prima il doppio axel, introdotto da passi, passando in rassegna successivamente la combinazione triplo toeloop/doppio toeloop/thoren/triplo salchow e il triplo salchow singolo.

Eseguendo in modo positivo anche le due trottole, rovesciata e combinata, la Vice Campionessa del Mondo ha raccolto 77.93 (50.51, 27.42), distanziando di due lunghezze la già citata Soro Bonati, brava a stampare 75.52 (50.11, 25.41) grazie ad uno short molto pulito. Leggermente più staccata invece Gallardo, rallentata da un problema nel triplo salchow agganciato in combinazione con il triplo toeloop, complicato da un atterraggio due piedi.

Nei maschi monologo iberico, con Kilian Gomez Sanchez capace di andare ben al di là dei 90 punti, confezionando una prestazione eccellente dove ha presentato la combo triplo flip/triplo toeloop/doppio loop, il triplo lutz ed il doppio axel raccogliendo 94.74 (63.74, 31.50); solo secondo invece Hector Diez Severino, ancora a caccia di un triplo axel (che avrebbe una valenza altissima per tutto il movimento) in questo caso atterrato con caduta ed autore di un errore nel salto singolo, il flip, eseguito solo doppio, fattore che ha inchiodato il suo score a 83.40 (56.07, 29.33).

Non lontano poi Lucas Yanez Perez, terzo con 80.30 (53.80, 27.00), mentre l’azzurro Mirko Mazzo ha centrato la sesta posizione con 74.08 (51.07, 23.01) presentando la catena triplo flip/triplo toeloop/doppio loop, il triplo loop singolo ed il doppio axel. Domani, sabato 14 giugno, si svolgeranno i programmi liberi.