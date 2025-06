Pattinaggio artistico a rotelle: Beretti e Buracchi vincono il titolo agli Italiani di obbligatori

Ilaria Beretti e Federico Buracchi hanno vinto le gare nella massima categoria ai Campionati Italiani 2025 di obbligatori, rassegna di pattinaggio artistico a rotelle terminata qualche ora fa dalla mitica pista del PalaPilastro in Bologna, impianto che è tornato ad ospitare la rassegna tricolore dopo svariati anni di assenza.

Due prove, due svolgimenti molto diversi. Beretti infatti ha affrontato una gara estremamente combattuta, in cui si è cimentata insieme alle altre concorrenti sul doppio tre indietro esterno combinato con controvolta esterna e doppio tre avanti sinistro, sull’otto boccola avanti esterna destra e sul controtre indietro esterno combinato con volta interna e controtre avanti sinistro. L’azzurra ha trovato il favore di tre giudici su cinque, arrivando al totale di 117.50 e superando Gioia Belloni, seconda di un’incollatura con il punteggio di 116.40 con cui ha sperato in volata Desirée Cocchi, terza con 116.30.

Più definita la situazione in campo maschile, dove gli atleti hanno dovuto eseguire il doppio tre indietro esterno combinato con controvolta esterna e doppio Tre avanti sinistro, l’otto boccola avanti esterna destra ed il controtre indietro esterno combinato con volta interna e controtre avanti sinistro. In tal senso Buracchi ha sbaragliato la concorrenza, stampando in solitaria 117.90. A debita distanza si è invece accomodato Andrea Zazzaroni, piazzatosi al posto d’onore precedendo Federico Trento, terzo a 99.99.

Il mondo del pattinaggio artistico adesso si concentrerà su una gara importantissima, ovvero la Finale dell’Artistic International Series, evento che partirà nel fine settimana in quel di Reggio Emilia.