Patta batte Desalu in un duello pimpante: buon tempo sui 100 a Roma, chi correrà in Coppa Europa?

Lorenzo Patta e Fausto Desalu hanno dato vita a un palpitante duello corpo a corpo nei 100 metri Team Italia che hanno concluso il Roma Sprint Festival allo Stadio dei Marmi. I due Campioni Olimpici della 4×100 a Tokyo 2020 si sono espressi in un buon 10.25 con 0,7 m/s di vento contrario, con una brezza a favore sarebbero scesi sotto il muro dei 10.20 e il riscontro cronometrico avrebbe avuto ancora maggiore rilevanza.

Il sardo è riuscito a spuntarla al photo-finish: è partito meglio, il lombardo (che aveva corso un’oretta prima in 10.33) ha rimontato, lo ha affiancato ed entrambi si sono catapultati sul traguardo, dove sono stati i millesimi a decidere il risultato della gara. Si trattava di una gara di enorme importanza in ottica Europei a squadre, che andranno in scena a Madrid (Spagna) dal 26 al 29 giugno, visto che il DT Antonio La Torre deve ancora decidere chi correrà i 100 metri al posto di Marcell Jacobs.

Lorenzo Patta, che si era già espresso in 10.16 un mesetto fa a Savona, sembra avere acquisito la titolarità sul rettilineo, mentre Fausto Desalu si cimenterà sui 200 metri come già comunicato in fase di convocazione visto l’ottimo rendimento offerto tra Dresda e Bruxelles sul mezzo giro di pista nelle ultime settimane. E per la staffetta? Le curve andranno a Patta e Desalu, a loro si aggiungerà Filippo Tortu mentre c’è un punto interrogativo sul quarto frazionista: Roberto Rigali ha faticato nella prima prova, dove invece Samuele Ceccarelli si è espresso in 10.27 rinunciando però alla seconda prova.