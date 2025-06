Paolo Bertolucci sulla finale Sinner-Alcaraz: “Lo sport del diavolo ha colpito ancora”

Un’amara sconfitta per Jannik Sinner. Il n.1 del mondo si è dovuto arrendere allo spagnolo Carlos Alcaraz (n.2 ATP) sul punteggio di 4-6 6-7 (4) 6-4 7-6 (3) 7-6 (2) in 5 ore e 32 minuti di gioco. Ci sono motivi per cui rammaricarsi per Jannik, essendosi costruito ben tre palle match nel quarto parziale e non aver giocato al meglio il game in cui si è trovato a servire per chiudere il confronto.

La tensione l’ha tradito e Alcaraz si è rivelato più bravo nei momenti topici del confronto. Un ko difficile da accettare, ma che fa parte di uno sport affascinante e crudele come il tennis. Paolo Bertolucci ne sa qualcosa, vista la sua esperienza.

Ex giocatore, attuale voce tecnica di Sky Sport, si è pronunciato con alcuni post su X legati all’esito di questa partita: “Lo sport del diavolo ha colpito ancora una volta! Applausi al vincitore ma Sinner ha mostrato ancora una volta di che pasta è fatto“, il messaggio.

E poi l’aggiunta: “Il tennis vi ringrazia!”. Una partita che sicuramente resterà nel cuore degli appassionati per il livello di gioco espresso. Certo, dal fronte dell’azzurro sarà difficile da digerire.