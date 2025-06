Paolo Bertolucci dà un consiglio a Sinner: “Deve essere bravo a portare il pubblico dalla sua parte”

Paolo Bertolucci è intervenuto nel corso del podcast “La Telefonata”, nella quale ha commentato la finale del Roland Garros, in cui Jannik Sinner è stato rimontato e battuto dallo spagnolo Carlos Alcaraz dopo aver avuto a disposizione anche tre match point consecutivi.

Bertolucci si mette nei panni dell’azzurro: “Una finale Slam, quello sguardo nel vuoto alla fine, io lì mi sono veramente immedesimato. Avrei voluto mangiare veramente 27 bomboloni stamattina per rifarmi un attimo, invece no, ma sono un po’ abbacchiato. Una gran bella partita, rimane il fatto che lui avrebbe avuto bisogno di 4 set belli tosti in qualche turno precedente, che forse lo avrebbero aiutato“.

Il punto di svolta dell’incontro: “Tutti quanti rimarcano i tre match point, è vero sicuramente, l’unica cosa che potrei, con la massima umiltà, rimarcare, è il game dopo, quando è andato a servire sul 5-4, lì ha bucato proprio, quello è stato secondo me l’unico momento veramente dove è diventato quasi umano“.

L’importanza del ruolo giocato dal pubblico: “Il tennis si gioca al 90% in campo neutro, il pubblico francese, molto amico, nostro cugino, aveva già dovuto sopportare la vittoria nel doppio femminile, la vittoria nel misto, se fosse arrivata anche quella in singolare si sarebbero buttati giù dalla Tour Eiffel, e quindi, forse anche perché Alcaraz ha vinto l’anno prima, hanno parteggiato molto per per lo spagnolo. Secondo me deve essere bravo Sinner a portare un po’ di più il pubblico dalla sua parte“.