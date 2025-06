Paolo Bertolucci: “Passeggiata di salute per Sinner contro Bublik, ho mandato a quel paese Zverev…”

Paolo Bertolucci ha analizzato quanto accaduto nell’ultima giornata di incontri del Roland Garros 2025. L’ex tennista italiano, stimata voce tecnica su Sky Sport e penna sopraffina sulla Gazzetta dello Sport, ha conversato con il suo eterno amico Adriano Panatta nel podcast “La Telefonata“, in onda su Sportify e prodotto da Fandango in collaborazione con “Tennis Italiano”.

Il primo pensiero ‘fugace’ è stato dedicato al successo di Sinner nel quarto di finale contro Alexander Bublik: “Sorvolerei sulla passeggiata di salute di Jannik. Come qualità di tennis, Bublik avrebbe anche i mezzi per creare problemi, ma gli manca tutto il resto e non ci poteva essere partita“, le considerazioni di Bertolucci.

Si è parlato poi dell’altro quarto tra Novak Djokovic e Alexander Zverev, col successo in quattro set del serbo: “Ieri ho guardato la partita fino al terzo set e, al termine di questo parziale, ho mandato a quel paese il tedesco. È riuscito a perdere anche stavolta, un ko grave per lui“, il parere categorico dell’ex tennista nostrano.

Bertolucci ha voluto allargare alla grande prestazione di “squadra” dell’Italia a Parigi: “Abbiamo due giovanotti in semifinale, la finale del doppio misto (poi vinta da Errani e Vavassori, ndr.) e le ragazze in semifinale nel doppio femminile. Non ci possiamo proprio lamentare. Da appassionati italiani stiamo godendo come pazzi e i francesi se non beccavano Boisson rosicavano ancora di più“.