Paolo Bertolucci colpito da Lorenzo Musetti: “La forbice coi primi della classe si riduce”

Non era l’esito che avrebbe voluto Lorenzo Musetti nella semifinale del Roland Garros 2025. Il toscano è stato costretto a ritirarsi nel corso della partita che l’ha visto opposto allo spagnolo Carlos Alcaraz, decidendo di stringere la mano al suo avversario per non andare a compromettere ulteriormente il suo fisico. E così, sullo score di 4-6 7-6 (3) 6-0 2-0, l’iberico ha avuto campo libero e domani affronterà nella finale a Parigi Jannik Sinner.

Tuttavia, la prestazione di Musetti nei primi due parziali e il piglio dimostrato al cospetto di un Alcaraz, in una buona versione, hanno colpito diversi addetti ai lavori. Tra questi c’è Paolo Bertolucci. L’ex tennista nostrano, apprezzata voce tecnica di Sky Sport e penna sopraffina sulla Gazzetta dello Sport, in un post su X ha voluto sottolineare la bontà della partita del toscano.

“La forbice con i primi della classe si riduce sempre più. Lorenzo Musetti è una realtà“, ha scritto Bertolucci. Un commento che si è attirato anche qualche critica dagli appassionati, sottolineando il fatto che il carrarino abbia deciso di alzare bandiera bianca prima del tempo, forse anche per il timore di una sconfitta che si sarebbe fatta troppo pesante contro un rivale in grande forma.

“Paolo però Musetti ha questa brutta abitudine che si ritira spesso quando la partita gira contro di lui. Sempre lo stesso leitmotiv. Oggi doveva finire la partita, per rispetto ad Alcaraz, al pubblico pagante, perché una semi slam va sempre rispettata. Almeno io la penso cosi“, il commento di un utente. “Poi la lesione peggiora e magari salti Wimbledon Bell’affare!“, ha risposto Bertolucci.

Nei fatti, Musetti sarà n.6 del mondo a partire dal prossimo lunedì e si augura di recuperare dal suo problema fisico nel più breve tempo possibile, avendo dimostrato l’anno scorso di giocare piuttosto bene anche sull’erba. Giova ricordare la finale giocata nel Queen’s e la semifinale raggiunta nei Championships.