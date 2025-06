Paolini-Svitolina oggi, Roland Garros 2025: orario, tv, programma, streaming

Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. La decima affermazione consecutiva rappresenterebbe il modo migliore per inaugurare la fase decisiva del torneo. Nel match degli ottavi di finale del tabellone del singolare femminile del Roland Garros Jasmine Paolini, testa di serie numero 4, sfida l’ucraina Elina Svitolina, tredicesima favorita del seeding, nell’incontro di apertura sul campo Philippe Chatrier.

Nell’unico precedente tra le due, il terzo turno dell’Australian Open 2025, l’ucraina si è imposta in rimonta con il punteggio di 2-6 6-4 6-0. La numero uno d’Italia è certamente consapevole della difficoltà dell’impegno da cui è attesa e della necessità di giocare su elevati standard di rendimento contro una rivale di grande talento. Paolini difende la finale dello scorso anno e per continuare la sua corsa verso l’alto deve cercare di arrivare più avanti possibile.

L’incontro odierno sarà il primo match in programma sul Court Philippe Chatrier a partire dalle ore 11:00. Chi passa il turno incrocia nei quarti di finale la vincente del confronto tra Iga Swiatek, detentrice del titolo, e la kazaka Elena Rybakina, testa di serie numero 12.

Guarda il Roland Garros su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Di seguito il calendario completo, il programma completo, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Paolini- Svitolina, ottavo di finale del Roland Garros. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1 HD, inoltre sarà prevista la diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sfida.

CALENDARIO ROLAND GARROS 2025

Domenica 1 Giugno – Court Philippe Chatrier

Dalle ore 11.00

Jasmine Paolini (Italia, 4) – Elina Svitolina (Ucraina, 13) Diretta su Eurosport 1 (17.45-23.30) o Eurosport 2 (11.00-21.00)

A seguire

Elena Rybakina (Kazakhstan,12) – Iga Swiatek (Polonia, 5)

A seguire

Ben Shelton (Stati Uniti,13) – Carlos Alcaraz (Spagna, 2)

Non prima delle ore 20.15

Lorenzo Musetti (Italia, 8) -Holger Rune (Danimarca, 10)

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD

Diretta streaming: Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.