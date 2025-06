Paolini sta perdendo posizioni nel ranking WTA a Bad Homburg: i punti da difendere prima di Wimbledon

Buona la prima al WTA 500 di Bad Homburg per Jasmine Paolini, che emerge da una dura battaglia di oltre due ore e mezza battendo la canadese Leylah Fernandez con un duplice 7-6 e approdando ai quarti di finale dell’ultimo torneo in preparazione di Wimbledon 2025. Si tratta del primo successo stagionale sull’erba per la numero 1 d’Italia, che aveva perso nettamente al debutto sui prati di Berlino una settimana fa con la tunisina Ons Jabeur.

La toscana, già certa di essere quarta testa di serie al sorteggio dei Championships in base al ranking mondiale di lunedì 23 giugno, rischia però di presentarsi a Londra perdendo una o più posizioni nella classifica WTA a causa dei 195 punti in scadenza lunedì prossimo (30 giugno) per la semifinale di Eastbourne 2024, quando fu sconfitta al terzo set da Daria Kasatkina.

La vincitrice dell’ultima edizione degli Internazionali d’Italia potrebbe dunque scivolare in un colpo solo dal quarto al settimo posto del ranking, ma molto dipenderà anche dal cammino a Bad Homburg delle sue inseguitrici Mirra Andreeva e Iga Swiatek (entrambe ancora in attesa di debuttare agli ottavi), che potranno permettersi di eguagliare il risultato di Paolini per operare il sorpasso sull’azzurra.

Jasmine avrà comunque la possibilità di garantirsi come minimo la sesta posizione in caso di accesso in semifinale, restando così davanti alla cinese Qinwen Zheng (a riposo questa settimana dopo il forfait a Berlino). Per la campionessa olimpica in carica di doppio sarebbe importante accumulare un buon bottino di punti sull’erba tedesca in vista della pesante cambiale di Wimbledon, quando scadranno i 1300 punti della finale del 2024.

RANKING WTA JASMINE PAOLINI 30 GIUGNO

Ranking lunedì 23 giugno: 4806 punti, 4° posto.

Punti da scartare lunedì 30 giugn0: 195 (Eastbourne 2024).

Punti da incamerare lunedì 30 giugno: al momento 108 (Bad Homburg 2025).

Ranking dopo il passaggio ai quarti: 4719 punti, tra il 5° ed il 7° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 4806 punti, tra il 4° ed il 6° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 4936 punti, tra il 4° ed il 5° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in finale: 5111 punti, 4° posto virtuale.