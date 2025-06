Paola Egonu: “Contro il Brasile per capire a che punto siamo, situazione fisica da migliorare”

Giornata di vigilia per l’Italia, che domenica 8 giugno (ore 15.00) affronterà il Brasile nella Nations League di volley femminile. Le azzurre sfideranno le verdeoro al Maracanazinho di Rio de Janeiro, cercando la grande impresa in trasferta in modo da conquistare la quarta vittoria consecutiva nella prestigiosa competizione internazionale dopo quelle ottenute contro USA, Germania e Corea del Sud.

Paola Egonu è tornata a giocare contro le asiatiche dopo il malessere accusato il giorno prima e che le aveva impedito di scendere in campo nel match contro le tedesche. L’opposto ha presentato lo scontro diretto con le sudamericane attraverso i canali federali: “Questa sfida con il Brasile a mio avviso è molto importante, finora abbiamo affrontato squadre di diverso livello. Diciamo che ora con il Brasile capiremo a che punto siamo al termine di questa prima fase di lavoro assieme. Siamo appena all’inizio dell’estate, con circa dieci giorni di lavoro nelle gambe e c’è ancora una situazione fisica da migliorare perché è impossibile già essere al nostro 100%”.

La bomber ha poi proseguito: “Inoltre c’è da considerare il cambio di abitudini dal club alla Nazionale che richiede sempre qualche settimana. Detto questo sono anni che giochiamo assieme e quindi credo che manchi poco per riabituarci definitivamente. Le altre vogliono batterci adesso, ma sarò onesta, anche prima delle Olimpiadi tutte le nazionali ci hanno affrontate con il coltello fra i denti. Un atteggiamento che ci ha sempre fatto onore e piacere perché questo ci ha stimolate a dare sempre il massimo. Contro l’Italia, al di là delle medaglie importanti conquistate, tutte hanno sempre dato tutto. Siamo abituate a questa situazione e sapremo farci trovare preparate”.