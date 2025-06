Paola Borrelli ambiziosa: “Con il lavoro, nessuna è inarrivabile. Obiettivo Mondiali. Universiadi? Vedremo”

20 anni ed una crescita esponenziale. Agli Assoluti di Riccione Paola Borrelli si è andata a prendere il titolo italiano dei 200 farfalla ma non vuole fermarsi qui. È andata infatti molto vicina al tempo minimo per i Mondiali di Singapore e l’obiettivo è proprio quello di centrarlo nel prossimo appuntamento disponibile, il Settecolli. L’azzurra è stata intervistata in esclusiva per OASport TV nel corso della rubrica Swim Zone.

Le sue parole: “Diciamo che già dall’anno scorso, quando mi è mancato poco per l’Olimpiade, dove sono andata non tanto lontana, sono rimasta un po’ amareggiata. Da quel momento in poi abbiamo lavorato sodo per arrivare agli eventi più importanti e continueremo a lavorare per arrivare al Settecolli per cercare di farcela questa volta”.

A livello di preparazione: “Sarà una tappa di passaggio, ci sarà anche l’Universiade, però stiamo cercando per arrivare in maniera perfetta a tutti gli eventi cercando di non scaricare al meglio per uno o per l’altro”.

Il dettaglio sull’Universiade: “Speriamo arrivi la convocazione ai Mondiali e poi vedremo al momento se andremo o no”.

I primi appuntamenti internazionali giovanili: “Nel 2021 ho fatto gli Europei a Roma quando c’è stato il Covid, poi ho fatto altri appuntamenti che però non mi hanno gratificato tantissimo quando c’è stato il passaggio tra i grandi. Non ho fatto passettino per passettino ma sono entrata direttamente, l’anno scorso prima finale e primo oro assoluto”.

Tra gli idoli un’atleta fenomenale come la McIntosh: “Inarrivabile penso che non sia nulla, lavorando con determinazione ci si può arrivare ai suoi livelli. Ci accomuna il fatto che siamo molto determinate entrambi, ci avvicineremo”.

Sulla tattica di gara: “Non sono una gara facilissima, serve molto allenamento ed anche un po’ di coraggio. Stiamo provando a migliorare la nostra seconda parte di gara, l’obiettivo è quello di avere un passaggio deciso e mantenerlo nella seconda parte di gara, come ho fatto negli Assoluti”.

Sulle altre gare: “Quello che mi riesce meglio è il 200 delfino, ho fatto anche altre gare, ma magari non arrivo ad alti livelli”.

A fine stagione sarà contenta se: “Andare al Mondiale è l’obiettivo di adesso, sicuramente sarà un’aggiunta arrivare magari ad una finale”.