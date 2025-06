Pallanuoto, Sandro Campagna: “La strada per il Mondiale di Singapore è segnata”

L’Italia della pallanuoto maschile riparte dall’Ungheria: dopo la sconfitta con furibonde polemiche del Settebello alle Olimpiadi, la protesta degli azzurri che ne seguì e che portò alla squalifica di sei mesi, appena conclusa, gli azzurri superano in amichevole a Napoli proprio i magiari per 13-12. Le dichiarazioni al sito federale del CT e del capitano del Settebello.

Il CT Sandro Campagna mette una pietra sul passato: “La pace è stata sancita già dopo la partita di Parigi. Anche gli ungheresi erano dispiaciuti dell’evidente errore arbitrale commesso, che ha influenzato negativamente sulla partita. Per questa sera sono contento soprattutto per l’uomo in più, che abbiamo giocato bene in particolar modo nei primi due tempi. Era normale il rientro dei magiari, perché +7 di vantaggio era un differenziale non veritiero. Siamo stati bravi ad adattarci alle nuove regole, la strada per il Mondiale di Singapore è segnata“.

Il capitano azzurro, Francesco Di Fulvio, sottolinea: “Una cornice di pubblico davvero stupenda. Bella l’intensità e la partita, faccio i complimenti sia alla mia squadra che all’Ungheria. Abbiamo disputato una buona partita, con tanti errori, ma ci sta, perché siamo entrambe all’inizio della preparazione. La squadra è molto intelligente e ci adattiamo alle nuove regole. Disponiamo di tanta qualità, il CT può compiere diverse scelte in ogni reparto. Sono davvero convinto che possiamo fare un quadriennio molto importante“.