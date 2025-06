Pallanuoto, Sandro Campagna: “C’è ancora tanto da migliorare, continueremo con un largo turn-over”

Il Settebello si prepara alla Trinacria Cup, nel corso della quale giocherà altre tre amichevoli a Trapani, contro Spagna, Grecia ed Ungheria, in preparazione ai Mondiali in programma a luglio. In seguito gli azzurri giocheranno una doppia sfida con la Croazia, poi partiranno per la rassegna iridata.

Il CT dell’Italia, Sandro Campagna, spiega al sito federale: “In questa fase stiamo facendo un largo turn-over per dar modo a tutti di giocare. E sarà così fino a Roma. Si lavora bene con questi ragazzi: gruppo allargato, ambiente positivo e giusta competitività. Le prime due partite mi sono piaciute ma c’è ancora tanto da migliorare; il risultato conta poco, ma conta la dimestichezza con l’evoluzione del gioco e siamo sulla buona strada, consapevoli che ciascuna di queste squadre che affrontiamo ci aiuta ad allenare situazioni e aspetti differenti“.

Sulle tre sfide siciliane: “A Trapani, nella Trinacria Cup, giocheremo tre partite consecutive e andremo a verificare la tenuta fisica. Inoltre saremo in carico ancora per due settimane ed anche questo aspetto sarà molto importante ai fini delle valutazioni tecniche. Mi aspetto segnali di evoluzione. Giocheremo ancora con Ungheria e Grecia e ci misureremo con la Spagna, che è quella che più velocemente si è adattata a questo nuovo gioco vincendo con facilità la World Cup“.

Le ultime amichevoli con la Croazia: “Poi chiuderemo con altre due partite di alto livello con i campioni del mondo della Croazia; la prima a Roma, in occasione del trofeo Settecolli, in cui ci aspettiamo il bagno di folla e l’ultima a Sebenico qualche giorno più tardi nella rivincita. Affronteremo una squadra diversa dalle altre, che gioca con due centroboa, molto fisica, ed anche in questo caso dovremo essere bravi ad adattarci ai suoi movimenti particolari“.